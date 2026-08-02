Дві пожежі, п’ятеро постраждалих, серед них діти і рятувальник на Харківщині

Через атаку російських БпЛА постраждали 5 осіб, серед них – 2 дітей, повідомляє ДСНС у Харківській області.

Вночі росіяни атакували безпілотниками Індустріальний район Харкова та село Логачівка Харківського району.

Внаслідок влучань спалахнули дві пожежі: горіли складська будівля, дерев’яні піддони та приміщення СТО. Пошкоджено приватні будинки, складські та господарські споруди.

Під час ліквідації наслідків атаки постраждав рятувальник – його госпіталізували до лікувального закладу.

Як писала раніше МГ “Об’єктив”, росіяни намагалися проникнути до Куп’янська та просунутися на півночі Харківщини, але без успіху, повідомляє Інститут вивчень війни (ISW).