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Два пожара, пятеро пострадавших, среди них дети и спасатель на Харьковщине

Происшествия 08:56   02.08.2026
Оксана Якушко
Два пожара, пятеро пострадавших, среди них дети и спасатель на Харьковщине

Из-за атаки российских БпЛА пострадали 5 человек, среди них — 2 детей, сообщает ГСЧС в Харьковской области. 

Ночью россияне атаковали беспилотниками Индустриальный район Харькова и село Логачевка Харьковского района.

В результате попаданий вспыхнули два пожара: горели складское здание, деревянные поддоны и помещения СТО. Повреждены частные дома, складские и хозяйственные постройки.

Во время ликвидации последствий атаки пострадал спасатель – его госпитализировали.

Как писала ранее МГ «Объектив», россияне пытались проникнуть в Купянск и продвинуться на севере Харьковщины, но без успеха, сообщает Институт изучений войны (ISW).

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 2 августа 2026 в 08:56;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за атаки российских БпЛА пострадали 5 человек, среди них — 2 детей, сообщает ГСЧС в Харьковской области. ".