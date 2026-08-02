Два пожара, пятеро пострадавших, среди них дети и спасатель на Харьковщине

Из-за атаки российских БпЛА пострадали 5 человек, среди них — 2 детей, сообщает ГСЧС в Харьковской области.

Ночью россияне атаковали беспилотниками Индустриальный район Харькова и село Логачевка Харьковского района.

В результате попаданий вспыхнули два пожара: горели складское здание, деревянные поддоны и помещения СТО. Повреждены частные дома, складские и хозяйственные постройки.

Во время ликвидации последствий атаки пострадал спасатель – его госпитализировали.

Как писала ранее МГ «Объектив», россияне пытались проникнуть в Купянск и продвинуться на севере Харьковщины, но без успеха, сообщает Институт изучений войны (ISW).