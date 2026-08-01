Live

Жара усиливается: прогноз погоды на 2 августа

Погода 21:40   01.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
Жара усиливается: прогноз погоды на 2 августа

Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей сообщил, что в воскресенье, 2 августа, столбики термометров поднимутся еще выше – жара постепенно набирает обороты. 

Осадков в Харькове и области не ожидается, однако ночью и утром будет малооблачно и слабый туман.

В Области температура воздуха ночью будет 13 – 18°, днем ​​воздух прогреется до 28 – 33°.

В Харькове будет на пару градусов прохладнее. Ночью столбики термометров будут показывать 14 – 16°, днем – 30 – 32°.

Ветер северо-восточный, 3 – 8 м/с.

Читайте также: Хранились тысячи книг: все подробности удара по складу издательства

Автор: Николь Костенко-Лагутина

Популярно

Харьков атаковал реактивный «Шахед» в субботу утром
Харьков атаковал реактивный «Шахед» в субботу утром
01.08.2026, 11:20
Фото с места утреннего «прилета» в Харькове показал Синегубов
Фото с места утреннего «прилета» в Харькове показал Синегубов
01.08.2026, 15:23
Новости Харькова — главное 1 августа: массированный обстрел, «прилет» в городе
Новости Харькова — главное 1 августа: массированный обстрел, «прилет» в городе
01.08.2026, 21:37
Вечером взрывы вновь звучат в Харькове – под атакой АЗС
Вечером взрывы вновь звучат в Харькове – под атакой АЗС
01.08.2026, 19:51
Сегодня 1 августа 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 1 августа 2026: какой праздник и день в истории
01.08.2026, 06:00
Жара усиливается: прогноз погоды на 2 августа
Жара усиливается: прогноз погоды на 2 августа
01.08.2026, 21:40

Новости по теме:

01.08.2026
Вечером взрывы вновь звучат в Харькове – под атакой АЗС
01.08.2026
Хранились тысячи книг: все подробности удара по складу издательства
01.08.2026
Фото с места утреннего «прилета» в Харькове показал Синегубов
01.08.2026
В ДТП в Харькове пострадали пятеро людей: не разминулись такси и автобус
01.08.2026
Харьков атаковал реактивный «Шахед» в субботу утром


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Жара усиливается: прогноз погоды на 2 августа», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 1 августа 2026 в 21:40;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей сообщил, что в воскресенье, 2 августа, столбики термометров поднимутся еще выше – жара постепенно набирает обороты. ".