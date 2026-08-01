Жара усиливается: прогноз погоды на 2 августа

Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей сообщил, что в воскресенье, 2 августа, столбики термометров поднимутся еще выше – жара постепенно набирает обороты.

Осадков в Харькове и области не ожидается, однако ночью и утром будет малооблачно и слабый туман.

В Области температура воздуха ночью будет 13 – 18°, днем ​​воздух прогреется до 28 – 33°.

В Харькове будет на пару градусов прохладнее. Ночью столбики термометров будут показывать 14 – 16°, днем – 30 – 32°.

Ветер северо-восточный, 3 – 8 м/с.