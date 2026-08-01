Харьков атаковал реактивный «Шахед» в субботу утром

В субботу, 1 августа, Харьков атаковал реактивный «Шахед». «Прилет» зафиксировали в Шевченковском районе, уточнил мэр Игорь Терехов.

Начальник ХОВА Олег Синегубов добавил: в результате попадания загорелся склад. Информации о пострадавших на данный момент нет.

По состоянию на 11:20 тревога в Харькове продолжается. Информации о целях на город нет, однако сообщают о пусках крылатых ракет Х-22. «Красная» – большая часть Украины.

31 июля начиная с 20:00 Харьков находился под постоянной атакой дронов. Вначале мониторинговые каналы сообщали о пролетах FPV. Около 22:30 появились «Шахеды». Известно о «прилетах» в Немышлянском, Салтовском и Киевском районах. В Немышлянском ранены три женщины. В Салтовском беспилотник ударил по крыше многоэтажного дома, в Киевском — по гаражному кооперативу. В этих случаях обошлось без пострадавших. Еще несколько взрывов в городе прогремели после 22:30 Перед этим жителей предупреждали об угрозе «Шахедов». В 23:15 мэр Игорь Терехов написал о «прилете» БпЛА по АЗС в Шевченковском районе.