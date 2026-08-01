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Баллистикой атаковал враг ночью Киев: девять погибших, десятки пострадавших

Происшествия 07:45   01.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
Баллистикой атаковал враг ночью Киев: девять погибших, десятки пострадавших

Взрывы в Киеве начали звучать ночью 1 августа после 01:30. Мэр Виталий Кличко сообщил, что столица – под атакой баллистики, поэтому призвал жителей переходить в укрытия. Уже утром стало известно о девяти погибших и 27 пострадавших, 17 человек госпитализированы.

Первые «прилеты» зафиксировали в Соломенском, Голосеевском и Дарницком районах.

«В Соломенском районе в результате падения обломков ракеты в пятиэтажном доме заблокированы люди», – написал Кличко.

Обстрел Киева 1 августа

Вскоре стало известно о первых погибших и пострадавших. Уже под утро в ГСЧС подвели предварительные итоги российского обстрела.

  • Соломенский район: два человека погибли и восемь пострадали, из них двое детей. По одному из адресов произошло частичное разрушение и возгорание 5-этажного жилого дома, по другому горели автомобили на парковке. Три человека госпитализировали. Спасатели эвакуировали 35 человек с верхних этажей, пожар был ликвидирован.
  • Дарницкий район: произошел пожар и разрушение в админздании и в нежилом здании. По другому адресу – горели авто и поврежденные дома. К сожалению, семь человек погибли, еще 14 – пострадали, из них двое детей. Спасатели ликвидировали пожары. Также на открытой территории в одном из скверов обнаружен воронка. Вдоль одной улицы на нескольких очагах горит обочина.
  • Шевченковский район: произошел пожар в нежилом здании и возгорание «скорых». Пожар ликвидирован. По одному из адресов обнаружили одного пострадавшего человека. Также произошел пожар на территории киностудии: ее локализовали.
  • Днепровский район: поврежден магазин.
  • Печерский район: повреждены четыре частных жилых дома и хозяйственные постройки.

Обстрел Киева 1 августа

Обстрел Киева 1 августа

Также спасатели уточнили, что по состоянию на 06:43 уже известно о 27 пострадавших, среди них – четверо детей.

Обстрел Киева 1 августа

Госпитализированы 17 человек, написал Виталий Кличко.

Обстрел Киева 1 августа

Аварийно-спасательные работы продолжаются. Уже удалось спасти 105 человек.

Обстрел Киева 1 августа

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 1 августа 2026 в 07:45;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Взрывы в Киеве начали звучать ночью 1 августа после 01:30.".