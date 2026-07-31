«Прилет» по Балаклее: предупреждали про «Бандероль», есть разрушения
Российская армия 31 июля обстреляла город Балаклея в Харьковской области. О последствиях сообщил начальник ГВА Виталий Карабанов. Обошлось без пострадавших.
По словам Карабанова, удар был рядом с двумя одноэтажными домами, один из них значительно поврежден, второй — частично. Также досталось хозяйственным постройкам.
«На месте вражеского удара возник пожар, оперативно ликвидированный подразделениями ГСЧС. К счастью, в результате вражеской атаки обошлось без пострадавших», — написал начальник ГВА.
Последствия «прилета» ликвидируют коммунальщики.
Виталий Карабанов не уточнил, чем именно ударили по Балаклее. Однако Воздушные силы ВСУ днем информировали о том, что в сторону города летит ракета.
Харьковские мониторинговые каналы одновременно уточняли, что речь идет о «Бандероли».