Тысячи км «паутины» из оптоволокна: как выглядят Волчанские леса (видео)

Украинские защитники показали, как сейчас выглядят леса на Волчанском направлении. В 57-й отдельной мотопехотной бригаде имени Костя Гордиенко опубликовали видео с высоты птичьего полета.

«Тысячи километров «паутины» из оптоволокна, которое остается на деревьях от российских дронов. Это не просто мусор. Это серьезная экологическая проблема, последствия которой мы будем ощущать годами», — отметили воины.

Они добавляют: оптоволокно уничтожает Волчанские леса и становится смертельной ловушкой для диких животных.

«Экоцид для оккупантов — такое же оружие против Украины, как и дроны. Поэтому вражеские пилоты — приоритетная цель для бойцов 57-й бригады. Мы заставим оккупантов заплатить за все их преступления», — подчеркнули воины.

Видео: 57-я отдельная мотопехотная бригада имени Костя Гордиенко

Напомним, ранее бойцы 101 отдельной бригады охраны Генштаба ВСУ показали, как выглядит сейчас Купянск.