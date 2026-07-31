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Тысячи км «паутины» из оптоволокна: как выглядят Волчанские леса (видео)

Репортаж 13:39   31.07.2026
Виктория Яковенко
Тысячи км «паутины» из оптоволокна: как выглядят Волчанские леса (видео) Скриншот

Украинские защитники показали, как сейчас выглядят леса на Волчанском направлении. В 57-й отдельной мотопехотной бригаде имени Костя Гордиенко опубликовали видео с высоты птичьего полета.

«Тысячи километров «паутины» из оптоволокна, которое остается на деревьях от российских дронов. Это не просто мусор. Это серьезная экологическая проблема, последствия которой мы будем ощущать годами», — отметили воины.

Они добавляют: оптоволокно уничтожает Волчанские леса и становится смертельной ловушкой для диких животных.

«Экоцид для оккупантов — такое же оружие против Украины, как и дроны. Поэтому вражеские пилоты — приоритетная цель для бойцов 57-й бригады. Мы заставим оккупантов заплатить за все их преступления», — подчеркнули воины.

Видео: 57-я отдельная мотопехотная бригада имени Костя Гордиенко

Напомним, ранее бойцы 101 отдельной бригады охраны Генштаба ВСУ показали, как выглядит сейчас Купянск.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 31 июля 2026 в 13:39;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинские защитники показали, как сейчас выглядят леса на Волчанском направлении.".