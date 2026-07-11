Более чем в восемь раз уменьшилась площадь лесных пожаров на Харьковщине

За полгода в лесах харьковщины зафиксировали 80 возгораний на общей площади 123 га. Это более чем в восемь раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в филиале «Слобожанский лесной офис» ГП «Леса Украины».

«Для сравнения: если за весь 2024 год огонь охватил около 13,6 тыс. га, то в 2025 году он составил 2 тыс. га, из них 998 га — за первое полугодие. Как и в прошлом году, 90% всех пожаров приходится на Изюмское надлесничество. Здесь ситуация самая сложная. Поскольку расстояние до линии фронта на некоторых участках составляет от 3 до 20 км, лесные массивы регулярно попадают под вражеские обстрелы”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за постоянных атак FPV-дронов и плотного заминирования лесничие тушат пожары после отбоя воздушной тревоги и часто работают исключительно после проверки территории саперами. Так что даже небольшое возгорание из-за высокой минной опасности может мгновенно перерасти в масштабный пожар.

«Удержать ситуацию под контролем помогают системные инвестиции в противопожарную защиту. Во всех надлесничествах области существенно обновили автопарк и инвентарь. Приобрели высокопроходные пикапы с противопожарными модулями, ранцевые огнетушители и другое оборудование, провели дополнительное обучение персонала. Кроме того, в лесах регулярно патрулируют общие рейдовые группы», – добавили лесоводы

Напомним, в надлесничествах Харьковской области, где ведется охотничье хозяйство, стартовала заготовка кормов для зверей на зиму. Егеря уже накосили тонны сена и собрали тысячи веточных веников, которые являются основой рациона для многих копытных.