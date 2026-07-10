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Ситуация на границе: где в последнее время на Харьковщине РФ активно штурмует

Записано 15:20   10.07.2026
Виктория Яковенко
Ситуация на границе: где в последнее время на Харьковщине РФ активно штурмует Скриншот

В приграничье Харьковщины военные РФ сейчас наиболее активны на Купянском направлении и в районе Великобурлукской громады, рассказал в эфире нацмарафона пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

«Отдельная активность противника по попыткам штурмовых действий — это Купянское направление. Около недели враг пытается осуществить попытки продвижения или расширения зоны контроля, если говорить о границе в пределах Харьковской области, это Великобурлукская громада. Там противник применяет множество своих пехотных групп, которые пытаются атаковать позиции пограничного подразделения, чтобы расширить зону контроля и продвинуться вглубь нашей страны”, — отметил Демченко.

Однако, продолжает он, достичь весомых результатов оккупанты не могут и несут большие потери.

По словам Демченко, наиболее активный сейчас враг на Покровском направлении, также активизировались россияне и на Лиманском направлении.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 10 июля 2026 в 15:20;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В приграничье Харьковщины военные РФ сейчас наиболее активны на Купянском направлении и в районе Великобурлукской громады".