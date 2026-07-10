В ГСЧС рассказали, что пылало из-за ударов РФ по Валкам

За минувшие сутки сотрудники ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области потушили 17 пожаров.

«В течение суток спасатели ГСЧС ликвидировали пять пожаров, вызванных вражескими обстрелами, в Богодуховском районе области, а также в городе Харькове. В результате вражеских атак горели жилые и другие здания, хозяйственные постройки и автомобили», – уточнили спасатели.

Накануне днем оккупанты обстреляли торговый объект в поселке Краснокутск на Богодуховщине. Возник пожар на площади 300 квадратных метров, пострадали трое людей.

Также ночью 10 июля россияне ударили БпЛА по городу Валки Богодуховского района.

«В результате атаки один человек погиб, еще трое пострадали. Горели жилой дом, хозяйственные постройки и транспортные средства», – добавили в ГСЧС.

Помимо этого, за сутки пиротехники выявили и обезвредили 40 единиц взрывоопасных предметов.

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