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У ДСНС розповіли, що палало через удари РФ по Валках

Події 08:19   10.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У ДСНС розповіли, що палало через удари РФ по Валках

Минулої доби співробітники ГУ ДСНС України в Харківській області загасили 17 пожеж.

“Протягом доби рятувальники ДСНС ліквідували пʼять пожеж, спричинених ворожими обстрілами, у Богодухівському районі області, а також у місті Харкові. Внаслідок ворожих атак горіли житлова та інші будівлі, господарські споруди та автомобілі”, – уточнили рятувальники.

Напередодні вдень окупанти обстріляли торговий об’єкт у селищі Краснокутськ на Богодухівщині. Виникла пожежа на площі 300 квадратних метрів, постраждали троє людей.

Також уночі 10 липня росіяни вдарили БпЛА по місту Валки Богодухівського району.

“В результаті атаки одна людина загинула, ще троє постраждали. Горіли житловий будинок, господарчі споруди та транспортні засоби”, – додали у ДСНС.

Крім цього, за добу піротехніки виявили та знешкодили 40 одиниць вибухонебезпечних предметів.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2026 в 08:19;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби співробітники ГУ ДСНС України в Харківській області загасили 17 пожеж.".