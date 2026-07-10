Майже два десятки боїв відбили ЗСУ на півночі від Харкова

У зведенні 10 липня Генштаб ЗСУ поінформував про 22 бої, які були на Харківщині протягом минулої доби.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни намагалися прорватися 18 разів у районі Стариці, Нововасилівки, Лимана, Вовчанська, Артільного, Зибиного, Охрімівки, Гоптівки та Ізбицького.

На Куп’янському – СОУ відбили чотири штурми росіян біля Курилівки та Новоплатонівки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 283 бойових зіткнення. Вчора противник здійснив 96 авіаційних ударів, скинувши 286 керованих авіабомб. Крім того, застосував 10085 дронів-камікадзе та здійснив 3422 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 74 – із реактивних систем залпового вогню“, – уточнили у Генштабі.

Також у ГШ оновили інформацію про втрати ворога: