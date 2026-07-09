“Терехов набирає батальйон із підлітків”: РФ видала діпфейк із мером Харкова

Російська пропаганда поширює штучно створене діпфейк-відео, на якому “мер Харкова Ігор Терехов” анонсує формування військового батальйону з підлітків та студентів, повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

У ролику, згенерованому за допомогою інструментів штучного інтелекту, “мер Харкова” обіцяє з наступного місяця набирати до підрозділу молодь віком до 20 років. Російські пропагандисти додали до фейку абсурдне виправдання: мовляв, підліткам не потрібна бойова підготовка, адже необхідні навички вони вже нібито «мають завдяки комп’ютерним іграм».

Насправді Терехов не робив жодних подібних заяв, а відео є низькоякісним ШІ-продуктом.

Як зазначили в ЦПД, такі емоційні фейки створюються та масштабуються РФ, щоб викликати паніку, страх та зневіру серед українців. Розрахунок робиться на те, що на тлі емоційного потрясіння глядач просто не помітить очевидних технічних дефектів та розсинхрону у діпфейці. Росіяни регулярно використовують технології штучного інтелекту від імені українських посадовців.