БпЛА пошкодив магазин і «Нову пошту» на Харківщині: постраждали троє людей

Троє людей постраждали внаслідок удару безпілотника по центру селища Краснокутськ Богодухівського району вдень 9 липня.

Російські військові спрямували ударний БпЛА на будівлю магазину, де після влучання спалахнув вогонь на площі 300 квадратних метрів, повідомили у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Крім вщент згорілої будівлі, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено розташовані поруч приміщення інших торгівельних закладів та будівлю поштового відділення.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, автомобіль із цивільними обстріляли російські військові у селищі Золочів 9 липня. Поранення отримав 28-річний чоловік. Крім того, гострого шоку від пережитого обстрілу зазнали дві жінки віком 67 та 25 років, а також 5-місячна дівчинка.