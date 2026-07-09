Зливи, гроза, шквали: прогноз погоди по Харкову та області на 10 липня

У п’ятницю, 10 липня, у Харкові та області — хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, вдень значний, гроза. По області вдень місцями град та шквали до 15 – 20 м/с.

У Харкові вночі термометри покажуть 16–18 градусів, удень — 20–22, повідомили у Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей.

По області нічна температура становитиме 14–19 градусів, удень — 19–24.

Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с.

«Завтра в Україні переважатиме волога повітряна маса із періодичними дощами — скрізь. Можливі часом сильні зливи, грози. Температура повітря все ще стримана. Потеплішає на наступному тижні», – пише синоптикиня Наталка Діденко.