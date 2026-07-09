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Ще мільярд на онкоцентр у Харкові: ХАЦ заявив про завищення цін на мільйони

Економіка 21:14   09.07.2026
Олена Нагорна
Ще мільярд на онкоцентр у Харкові: ХАЦ заявив про завищення цін на мільйони

Додатковий договір на 1,2 мільярда гривень на будівництво першої черги онкоцентру у Харкові департамент капітального будівництва ХОВА уклав з Консорціумом “Білдінг Груп”. У ГО “Харківський антикорупційний центр” проаналізував ціни на матеріали у кошторисі й дійшов висновку, що низка з них завищена, й загальна переплата може скласти 35 мільйонів гривень.

Договір уклали без проведення аукціону, оскільки у замовника після укладання першого договору виникла потреба у закупівлі додаткових робіт у того ж підрядника, пишуть активісти з посиланням на систему публічних закупівель ProZorro.

Представники ХАЦ оприлюднили перелік позицій, де зафіксовано розбіжності між кошторисною та ринковою вартістю:

Матеріали для оздоблення, стін та стелі

  • Фіброцементна панель EQUITONE (8 мм, тип 1 / тип 2): у кошторисі прописана по 3100 грн/кв.м. За даними активістів, на ринку її можна придбати по 1880 грн/кв.м, а ймовірна переплата лише на цьому пункті може становити 16,25 млн грн.
  • Звукопоглинальні панелі HeraDesign (35 мм): кошторисна ціна — 3330 грн/кв.м, тоді як ринкова — 2320,6 грн/кв.м. Очікувана переплата може скласти 3,24 млн грн.
  • Профіль холодногнутий стійковий під гіпсокартон: закладений по 72 грн/м. Антикорупціонери зазначають, що його ринкова вартість — 52 грн/м, а можлива переплата сягає 2,46 млн грн.
  • Стеля Armstrong Plain Tegular 24 (600×600): у договорі вказана по 473 грн/кв.м проти ринкових 217 грн/кв.м. Загальна переплата на двох позиціях може скласти 1,85 млн грн.
  • Профілі для п/стелі 1,2 м Т24/25 DONN: пораховані по 54,6 грн/м. Для порівняння, в “Епіцентрі” аналогічні пропонують по 31 грн/м, що може призвести до перевитрати у 315 тис. грн.

Ізоляція та будівельна хімія

  • Мінераловатний утеплювач (у=0,039 Вт/(м*К) – 150 мм): внесений до кошторису по 640 грн/кв.м при ринковій пропозиції у 277 грн/кв.м. Ймовірна переплата оцінюється у 4,3 млн грн.
  • Дисперсія полівінілацетатна непластифікована Д51С: у документах зазначена по 230 грн/кг. Антикорупціонери вказують ринкову ціну на подібну дисперсію на рівні 167 грн/кг, через що можлива переплата може дорівнювати 2,18 млн грн.
  • Акустична мінеральна вата Acoustic Wool Sonet P (1000x600x50 мм): коштує у договорі 441,82 грн/кв.м. Ринкова ціна становить 282,8 грн/кв.м, а переплата може досягти 1,44 млн грн.
  • Покрівельна полімерна армована мембрана Sikaplan 18G (1,5 мм): закладена по 738 грн/кв.м. Активісти зауважують, що ринкові варіанти на 150–160 грн дешевші (по 579 грн/кв.м), а різниця може скласти 617 тис. грн.
  • Високотемпературний рулонний мат CONLIT MAT (70 мм): у кошторисі фігурує по 1300 грн/кв.м проти ринкових 1028 грн/кв.м. Ймовірна переплата — 340 тис. грн.

Кріплення та суміші

  • Дюбель 10*160 фасадний: ціна у кошторисі вказана майже вдвічі вище ринкової — 12,20 грн/шт. замість 6,52 грн/шт. Можлива надбавка за позицією — 513 тис. грн.
  • Стартова шпаклівка: внесена по 17 грн/кг при ринковій вартості 12,06 грн/кг (переплата може скласти 250 тис. грн).
  • Саморізи 3,5х9,5мм: кошторисна ціна становить 0,36 грн/шт. замість ринкових 0,24 грн/шт., що може коштувати зайвих 220 тис. грн.
  • Фінішна шпаклівка: зафіксована по 16,32 грн/кг. На ринку її середня ціна — 14,48 грн/кг, ймовірна переплата — 83 тис. грн.

До консорціуму “Білдінг груп” входять компанії “ТОВ “Індастріал Білдінг Груп” та ПП “Будівельна фірма “Промтекс”. Харківська “Будівельна фірма “Промтекс” належить Руслану Малому з Києва та Станіславу Бровіну з Харкова. Власницею ТОВ “Індастріал Білдінг Груп” є Наталія Головко. Власниками консорціуму є всі троє: Головко, Малий та Бровін. За даними аналітичної системи YouControl, консорціум “Білдінг Груп” пов’язаний з інвестиційно-будівельною корпорацією “Авантаж” колишнього нардепа від “Партії регіонів” Анатолія Денисенка.

Як повідомлялося, на будівництво першої черги нового онкоцентру у Помірках у Харкові закладають понад 3 мільярди гривень. За даними ХАЦ, наприкінці червня 2026-го додатковою угодою цей договір зменшили на 0,5 мільярда гривень і тепер він дорівнює 2,5 мільярда.

У жовтні 2025 року начальник ХОВА Олег Синєгубов пояснював: йдеться про лікувально-діагностичний корпус більш ніж на 300 ліжок, а також про підземну його частину площею понад 3000 квадратних метрів, де одночасно зможуть перебувати 1100 осіб (у тому числі 500 лікарів). Першу чергу фінансуватимуть коштом програми фінансової підтримки України від ЄС Ukraine Facility на 2024-2027 роки.

Від 200 до 500 мільйонів гривень очікують на будівництво онкоцентру у 2026 році — сума залежатиме від темпів робіт.

Попередні керівники тоді ще ХОДА також бралися за проєкт нового онкоцентру, його анонсували майже вісім років тому. Роботи розпочали незадовго до повномасштабної війни за програмою «Велике будівництво», але на початку лютого 2022 року договір із ПП «Ромб+» розірвали.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Липня 2026 в 21:14;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГО “Харківський антикорупційний центр” проаналізував ціни на матеріали у кошторисі й дійшов висновку, що низка з них завищена, й загальна переплата може скласти 35 млн грн.".