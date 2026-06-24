Підземна інфекційка та нормальний ліфт для дітей: плани реконструкції лікарень

Начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів, у яких медичних закладах Харківщини триває реконструкція та будівництво укриттів та що в планах.

“Продовжуємо зведення підземних частин трьох лікарень. Це обласна дитяча, обласна доросла й онкоцентр. Паралельно готуємо нові проєкти по лікарнях. У планах у нас інфекційна лікарня. Ми розуміємо, що інфекційні хвороби нікуди не поділись, і це в нас заведено в стратегію розвитку Харківської області. Далі будемо доробляти проєкт реабілітаційного центру на Клочківській. Уже частина його розроблена. І госпіталь ветеранів“, – повідомив Синєгубов, передає кореспондентка МГ “Об’єктив”.

В обласній дитячій лікарні вже тривають активні роботи. Там не лише створюють підземний корпус, а й реконструюють основний.

“Приймальне відділення ми маємо завершити до кінця липня місяця, із новим обладнанням, з усім, як ми робили в обласній дорослій лікарні. Це перший етап. Там, де ми приймаємо наших дітей, яким необхідно надати медичну допомогу. Там декілька конструктивних кардинальних було рішень. Далі йдемо по поверхах – там не такий масштаб, як обласна доросла лікарня, однак дуже важливий, і відверто шукаємо зараз фінансування. Навіть будемо проводити консультації з обласною радою щодо можливості залучення кредитних коштів. Є державна програма: держава компенсує всю відсоткову ставку за кредит і залишається 1%“, — поділився Синєгубов.

Зокрема, він повідомив, що в обласній дитячій лікарні необхідно переробити шахту ліфта.

“Там навіть у свій час були з порушенням встановлені ліфти. Тобто такий проєкт, що туди навіть у ліфт не заїжджає каталка. Тобто це виглядало наступним чином. Дитину, щоб завезти на операцію, довозили до ліфта, далі лікарі брали її на руки (або батьки), далі підіймалися на ліфті, і там вже зустрічала така сама каталка, і далі клали людину. Трохи краще, ніж в онкоцентрі, скажу вам, але все одно дивно. Просто дивно. І ми запланували новий проєкт, там буде нова ліфтова шахта з нормальними ліфтами, які відповідають не те що нормативним якимось вимогам, а просто людському уявленню про надання медичної допомоги”, – повідомив начальник ХОВА.