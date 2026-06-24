Live

Підземна інфекційка та нормальний ліфт для дітей: плани реконструкції лікарень

Оригінально 10:52   24.06.2026
Олена Нагорна
Оксана Горун
Підземна інфекційка та нормальний ліфт для дітей: плани реконструкції лікарень Фото: Олег Синєгубов/телеграм

Начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів, у яких медичних закладах Харківщини триває реконструкція та будівництво укриттів та що в планах.

“Продовжуємо зведення підземних частин трьох лікарень. Це обласна дитяча, обласна доросла й онкоцентр. Паралельно готуємо нові проєкти по лікарнях. У планах у нас інфекційна лікарня. Ми розуміємо, що інфекційні хвороби нікуди не поділись, і це в нас заведено в стратегію розвитку Харківської області. Далі будемо доробляти проєкт реабілітаційного центру на Клочківській. Уже частина його розроблена. І госпіталь ветеранів“, – повідомив Синєгубов, передає кореспондентка МГ “Об’єктив”.

В обласній дитячій лікарні вже тривають активні роботи. Там не лише створюють підземний корпус, а й реконструюють основний.

“Приймальне відділення ми маємо завершити до кінця липня місяця, із новим обладнанням, з усім, як ми робили в обласній дорослій лікарні. Це перший етап. Там, де ми приймаємо наших дітей, яким необхідно надати медичну допомогу. Там декілька конструктивних кардинальних було рішень. Далі йдемо по поверхах – там не такий масштаб, як обласна доросла лікарня, однак дуже важливий, і відверто шукаємо зараз фінансування. Навіть будемо проводити консультації з обласною радою щодо можливості залучення кредитних коштів. Є державна програма: держава компенсує всю відсоткову ставку за кредит і залишається 1%“, — поділився Синєгубов.

Читайте також: “Там багато дітей” — найбільшу підземну школу хочуть збудувати в Ізюмі

Зокрема, він повідомив, що в обласній дитячій лікарні необхідно переробити шахту ліфта.

“Там навіть у свій час були з порушенням встановлені ліфти. Тобто такий проєкт, що туди навіть у ліфт не заїжджає каталка. Тобто це виглядало наступним чином. Дитину, щоб завезти на операцію, довозили до ліфта, далі лікарі брали її на руки (або батьки), далі підіймалися на ліфті, і там вже зустрічала така сама каталка, і далі клали людину. Трохи краще, ніж в онкоцентрі, скажу вам, але все одно дивно. Просто дивно. І ми запланували новий проєкт, там буде нова ліфтова шахта з нормальними ліфтами, які відповідають не те що нормативним якимось вимогам, а просто людському уявленню про надання медичної допомоги”, – повідомив начальник ХОВА.

Автор: Олена Нагорна, Оксана Горун

Популярно

Новини Харкова – головне 24 червня: сарана наближається, атаки FPV посилились
Новини Харкова – головне 24 червня: сарана наближається, атаки FPV посилились
24.06.2026, 22:25
Діти на електросамокаті потрапили під вантажівку під Харковом (фото)
Діти на електросамокаті потрапили під вантажівку під Харковом (фото)
24.06.2026, 22:19
«Найсмердючіший під’їзд міста»: харків’яни заявили в поліцію на сусідку
«Найсмердючіший під’їзд міста»: харків’яни заявили в поліцію на сусідку
24.06.2026, 21:52
В “АТБ” пояснили причини дефіциту товарів у Харкові та інших містах
В “АТБ” пояснили причини дефіциту товарів у Харкові та інших містах
24.06.2026, 19:14
Трамваї №5 та 8 змінять маршрути у Харкові 25 червня
Трамваї №5 та 8 змінять маршрути у Харкові 25 червня
24.06.2026, 21:15
Антидронові сітки в Харкові: Терехов повідомив, хто все вирішує (відео)
Антидронові сітки в Харкові: Терехов повідомив, хто все вирішує (відео)
24.06.2026, 20:12

Новини за темою:

24.06.2026
«Найсмердючіший під’їзд міста»: харків’яни заявили в поліцію на сусідку
24.06.2026
Трамваї №5 та 8 змінять маршрути у Харкові 25 червня
24.06.2026
Підземний дитсадок у Пісочині під Харковом готовий на 100%: коли відкриють
24.06.2026
Антидронові сітки в Харкові: Терехов повідомив, хто все вирішує (відео)
24.06.2026
Терехов у Польщі домовився про виділення 47 млн євро Харкову: на що витратять


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Підземна інфекційка та нормальний ліфт для дітей: плани реконструкції лікарень», то перегляньте більше у розділі Оригінально на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2026 в 10:52;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів, у яких медичних закладах Харківщини триває реконструкція та будівництво укриттів та що в планах".