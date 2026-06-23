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“Там багато дітей” – найбільшу підземну школу хочуть збудувати в Ізюмі

Оригінально 19:59   23.06.2026
Олена Нагорна
Оксана Горун
“Там багато дітей” – найбільшу підземну школу хочуть збудувати в Ізюмі

Школу, де одночасно зможе навчатися понад тисяча дітей, планують збудувати в місті Ізюм Харківської області. Про проєкт розповів 23 червня на брифінгу начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“На жаль, ми два роки подавали цей проєкт до Міністерства освіти та науки, його поки що не прийняли, тому що він досить коштовний. І по тих характеристиках він не пройшов, бо були вимоги для конкурсу. Цей об’єкт коштує понад 300 мільйонів, тому що це найбільша буде підземна школа на території Харківської області. Він розрахований більше ніж на тисячу дітей – в одну зміну, одразу. У дві зміни там може займатися більше дітей. Потреба є, до нас постійно йдуть звернення від органів місцевого самоврядування, від міської військової адміністрації Ізюма, від батьків. Що там немає жодного фактично сертифікованого укриття, де діти можуть отримувати освітні послуги. А дітей там велика кількість наразі”, – пояснив Синєгубов.

Він зазначив, що реалізацію проєкту розпочнуть коштом обласного та місцевого бюджетів – і продовжать звертатися за допомогою до держави. Є можливість отримати співфінансування за результатами перегляду держбюджету після першого півріччя.

Цей проєкт вже заведений до пріоритетних інвестиційних проєктів. І далі це нам дозволить звертатися вже до міністерства щодо отримання фінансування на цей проєкт“, – зазначив начальник ХОВА.

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До кінця року в планах обласної влади – 30 підземних шкіл, що працюватимуть у Харківській області, де змогли б навчатися 100 тисяч дітей.

Автор: Олена Нагорна, Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Червня 2026 в 19:59;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Школу, де одночасно зможе навчатися понад тисяча дітей, планують збудувати в місті Ізюм Харківської області. Про проєкт розповів 23 червня на брифінгу начальник ХОВА Олег Синєгубов".