Сьогодні 4 серпня 2026: яке свято та день в історії

4 серпня 1693 року вважають днем ​​винаходу шампанського. У 1789-му у Франції відбулася так звана “Ніч чудес”. У 1854-му народилася актриса Марія Заньковецька, а у 1878-му – письменник і державний діяч Антін Крушельницький. У 1902-му в Лондоні відкрили Гринвіцький пішохідний тунель під річкою Темзою. У 1914-му створили Спілку визволення України. У 2012 році Оскар Пісторіус став першим спортсменом, який виступив на Олімпійських іграх, маючи ампутації обох ніг нижче колін. У 2020-му сталися вибухи в порту Бейрута – столиці Лівану, внаслідок яких загинули щонайменше 220 людей.

Свята та пам’ятні дати 4 серпня

4 серпня у світі – День одиноких жінок, які працюють, і День спелеолога.

Також сьогодні: День народження шампанського, Міжнародний день димчастого леопарда, День собаки-помічника.

4 серпня в історії

4 серпня 1693 року заведено вважати датою, коли французький монах П’єр Періньйон (відомий як Дом Періньйон – за зверненням до нього як духовної особи) винайшов шампанське. Докладніше.

4 серпня 1789 року у Франції відбулася так звана “Ніч чудес” – одна зі знакових подій Великої французької революції. Докладніше.

4 серпня 1854 року народилася одна з найвідоміших українських акторок усіх часів – Марія Заньковецька. Докладніше.

4 серпня 1878 року народився Антін Крушельницький – письменник, державний діяч та інтелектуал, який разом зі своєю родиною став одним із трагічних символів Розстріляного Відродження в Україні. Докладніше.

4 серпня 1902 року відкрили Гринвіцький пішохідний тунель під річкою Темзою. Докладніше.

4 серпня 1914 року у Львові створили Союз визволення України. Докладніше.

4 серпня 1914 року Велика Британія оголосила війну Німеччині.

4 серпня 2012 року Оскар Пісторіус став першим спортсменом, який виступив на Олімпійських іграх, маючи ампутацію обох ніг нижче колін. Цього дня він взяв участь у бігу на 400 метрів серед чоловіків – і став другим у своєму забігу. Він вийшов у півфінал, де посів останнє восьме місце. З ампутованими ногами Оскар прожив усе життя – у нього була вроджена вада, відсутність малогомілкових кісток, через що в 11 місяців немовляті ампутували обидві ноги. Хлопчик навчався ходити одразу на протезах.

У 2004-му Пісторіус отримав “золото” та “бронзу” Паралімпійських ігор у Греції. Він прагнув змагатися зі здоровими спортсменами, однак у січні 2008 року Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (IAAF) заборонила це. Спортивні функціонери вважали, що карбонові протези Flex-Foot Cheetah, які використовував Пісторіус, давали йому несправедливу перевагу. Це рішення легкоатлет оскаржив – Арбітражний суд у травні 2008 року прийняв його бік і зняв заборону. У тому ж році Пісторіус отримав три золоті медалі на Паралімпіаді в Пекіні та встановив світовий рекорд у бігу на 400 метрів.

У 2011-му він уже змагався в складі збірної Південної Африки разом зі здоровими спортсменами. Команда здобула “срібло” в естафеті чемпіонату світу. Після цього Пісторіуса обрали для участі в Олімпіаді в Лондоні. Здавалося, історія цього спортсмена стане символом того, як людина може впоратися з будь-якими обставинами. Але вже за пів року після Олімпіади його життя різко змінилося. В історію Пісторіус увійде не лише як перший учасник Олімпіади без обох ніг, а і як убивця. У 2013 році його заарештували за вбивство його дівчини, 29-річної Ріви Стінкемп. Спортсмен зізнався, що стріляв у неї, але запевняв, що прийняв жінку за зловмисника. Спочатку спортсмена засудили за ненавмисне вбивство, але згодом апеляція перекваліфікувала справу на умисне вбивство.

4 серпня 2020 року сталися вибухи в порту столиці Лівану Бейрута, внаслідок яких загинули щонайменше 220 людей, а близько 6000 отримали поранення. Докладніше.

Церковне свято 4 серпня

4 серпня вшановують пам’ять семи отроків у Ефесі: Максиміліана, Ямвлиха, Мартиніана, Йоана, Діонисія, Єксакустодіана (Константина) й Антоніна. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 4 серпня гарна погода, то листопад теж буде погожим.

Якщо зранку йде дощ, то осінь буде ранньою.

Що не можна робити 4 серпня

Не варто робити великі покупки та давати гроші в борг.

Не можна сперечатися з літніми людьми й ображати їх.

Не можна плювати у воду, кидати в неї сміття та мити брудні речі.

Не можна лінуватися та спати вдень.

Не можна начхати у воду, кидати в неї сміття та мити брудні речі.

Не можна лінуватися та спати вдень.