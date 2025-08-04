Сьогодні 4 серпня: яке свято та день в історії

4 серпня 1693 року вважають днем ​​винаходу шампанського. У 1789-му у Франції відбулася так звана “Ніч чудес”. У 1854-му народилася актриса Марія Заньковецька, а у 1878-му – письменник і державний діяч Антін Крушельницький. У 1902-му в Лондоні відкрили Гринвіцький пішохідний тунель під річкою Темзою. У 1914-му створили Спілку визволення України. У 2020-му сталися вибухи в порту Бейрута – столиці Лівану, внаслідок яких загинули щонайменше 220 людей.

Свята та пам’ятні дати 4 серпня

4 серпня у світі – День одиноких жінок, які працюють, і День спелеолога.

Також сьогодні: День народження шампанського, Міжнародний день димчастого леопарда.

4 серпня в історії

4 серпня 1693 року заведено вважати датою, коли французький монах П’єр Періньйон (відомий як Дом Періньйон – за зверненням до нього як духовної особи) винайшов шампанське. Докладніше.

4 серпня 1789 року у Франції відбулася так звана “Ніч чудес” – одна зі знакових подій Великої французької революції. Докладніше.

4 серпня 1854 року народилася одна з найвідоміших українських акторок усіх часів – Марія Заньковецька. Докладніше.

4 серпня 1878 року народився Антін Крушельницький – письменник, державний діяч та інтелектуал, який разом зі своєю родиною став одним із трагічних символів Розстріляного Відродження в Україні. Докладніше.

4 серпня 1902 року відкрили Гринвіцький пішохідний тунель під річкою Темзою. Ця споруда у найнижчій точці проходить на глибині понад 15 метрів під річищем. Довжина тунелю – 370,2 м, його внутрішній діаметр трохи менш як три метри. Утримують конструкцію чавунні кільця, що вкриті бетоном та викладені близько 200 тисяч білих глазурованих плиток. У тунель ведуть дві вхідні шахти, що знаходяться на двох протилежних берегах Темзи під заскленими банями. Можна спуститися на ліфті (підіймачі вперше встановили в 1904 році та кілька разів модернізували) або гвинтовими сходами. В північній шахті 87 сходинок, у південній – 100. Спочатку тунель створювали для того, щоб робітники доків, що жили на південь від Темзи, могли дістатися своїх робочих місць на іншому березі річки. Ідею лобіював колишній робітник доків Вілл Крукс, який зміг пробитися в політику та очолив Комітет по мостах Лондонської окружної ради. До створення тунелю, щоб перетнути річку, використовували пороми, які були ненадійними, а також дорогими. Наразі тунель став однією з туристичних пам’яток Лондона. Але користуються ним не лише туристи. За підрахунками мерії міста, щодня під Темзою проходять близько 4000 осіб.

4 серпня 1914 року у Львові створили Союз визволення України. Докладніше.

4 серпня 1914 року Велика Британія оголосила війну Німеччині.

4 серпня 2020 року сталися вибухи в порту столиці Лівану Бейрута, внаслідок яких загинули щонайменше 220 людей, а близько 6000 отримали поранення. Докладніше.

Церковне свято 4 серпня

4 серпня вшановують пам’ять семи отроків у Ефесі: Максиміліана, Ямвлиха, Мартиніана, Йоана, Діонисія, Єксакустодіана (Константина) й Антоніна. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 4 серпня гарна погода, то листопад теж буде погожим.

Якщо зранку йде дощ, то осінь буде ранньою.

Що не можна робити 4 серпня

Не варто робити великі покупки та давати гроші в борг.

Не можна сперечатися з літніми людьми й ображати їх.

Не можна плювати у воду, кидати в неї сміття та мити брудні речі.

Не можна лінуватися та спати вдень.

Не можна начхати у воду, кидати в неї сміття та мити брудні речі.

Не можна лінуватися та спати вдень.