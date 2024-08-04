Сьогодні 4 серпня: яке свято та день в історії

Сьогодні в Україні – День Повітряних сил ЗСУ. 4 серпня 1693 року вважають днем ​​винаходу шампанського. У 1789-му у Франції відбулася так звана “Ніч чудес”. У 1854-му народилася актриса Марія Заньковецька, а у 1878-му – письменник і державний діяч Антін Крушельницький. У 1914-му створили Спілку визволення України. У 2020-му сталися вибухи в порту Бейрута – столиці Лівану, внаслідок яких загинули щонайменше 220 людей.

Свята та пам’ятні дати 4 серпня

4 серпня в Україні – День Повітряних Сил Збройних Сил України. Його відзначають щорічно в першу неділю серпня.

У світі – День самотніх жінок, які працюють.

Також відзначають: День спелеолога, Міжнародний день димчастого леопарда, День сестер (перша неділя серпня), День народження шампанського.

4 серпня в історії

4 серпня 1693 року заведено вважати датою, коли французький монах П’єр Періньйон (відомий як Дом Періньйон – за зверненням до нього як духовної особи) винайшов шампанське. Детальніше.

4 серпня 1789 року у Франції відбулася так звана “Ніч чудес” – одна зі знакових подій Великої французької революції. Цієї ночі Національні збори скасували більшу частину привілеїв духовенства та дворянства. Ці рішення ухвалювали після падіння Бастилії – на тлі заворушень, що відбувалися по всій країні.

Ще на етапі скликання королем Генеральних штатів жителі Франції надавали своїм делегатам доручення щодо того, які зміни в країні потрібно запровадити. Здебільшого ці накази стосувалися питань рівності та соціальної справедливості. Люди вимагали рівного оподаткування земель усіх трьох станів, знищення феодальних прав сеньйорів, скасування феодальних платежів та десятини. І хоча Генеральні штати засідали вже три місяці, проголосили себе Установчими зборами та поставили за мету розробити конституцію, реальних змін від діяльності своїх обранців люди не бачили. Падіння Бастилії в Парижі “розігріло” революційні настрої. Тож країною прокотилася хвиля повстань, яку французькі історики називають “Великий страх”. Селяни нападали на сеньйорів, по країні палали замки й архіви, що містили записи про податкові борги тощо.

Дедалі більш тривожні звістки з провінцій змусили делегатів у Парижі від захоплення великою політикою перейти до справ насущніших. Щоб утихомирити вулицю, учасники Установчих зборів ще до створення нової конституції вирішили видати окремі укази з найгостріших питань. Протягом ночі 4 серпня 1789 року Установчі збори провели важливе голосування – за “повне знищення феодального режиму” та скасування феодальних привілеїв (тобто привілеїв двох станів – духовенства та дворянства). Надалі це принципове рішення розклали на окремі укази, що виходили до 11 серпня (чинності вони набули лише 3 листопада). Король Людовік XVI у своєму традиційному стилі, який і привів його на ешафот, спочатку намагався протидіяти затвердженому Установчими зборами рішенню. Він усіляко тягнув із наданням своєї санкції на ці укази. Проте здався восени.

4 серпня 1854 року народилася одна з найвідоміших українських акторок усіх часів – Марія Заньковецька. Детальніше.

4 серпня 1878 року народився Антін Крушельницький – письменник, державний діяч та інтелектуал, який разом зі своєю родиною став одним із трагічних символів Розстріляного Відродження в Україні. Детальніше.

4 серпня 1914 року у Львові створили Союз визволення України. Детальніше.

4 серпня 1914 року Велика Британія оголосила війну Німеччині.

4 серпня 2020 року сталися вибухи в порту столиці Лівану Бейрута, внаслідок яких загинули щонайменше 220 людей, а близько 6000 отримали поранення. Детальніше.

Церковне свято 4 серпня

4 серпня вшановують пам’ять семи отроків у Ефесі: Максиміліана, Ямвлиха, Мартиніана, Йоана, Діонисія, Єксакустодіана (Константина) й Антоніна. Вони жили в середині III століття й були закриті гонителями християн в печері, де Господь навів на отроків чудесний сон. Ефеські отроки пробули в печері більш як 170 років, а коли її відкрили, – пробудилися від сну й розповіли людям про свої муки. А потім – знову заснули. Як вважається, до загального воскресіння. Диво засвідчили в V столітті.

Народні прикмети

Якщо 4 серпня гарна погода, то листопад теж буде погожим.

Якщо зранку йде дощ, то осінь буде ранньою.

Що не можна робити 4 серпня

Не варто робити великі покупки та давати гроші в борг.

Не можна сперечатися з літніми людьми й ображати їх.

Не можна плювати у воду, кидати в неї сміття та мити брудні речі.

Не можна лінуватися та спати вдень.