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Видимість 200-500 метрів: прогноз погоди на 3 листопада у Харкові та області

Погода 20:12   02.11.2026
Тетяна Литвіна
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Видимість 200-500 метрів: прогноз погоди на 3 листопада у Харкові та області

Прогноз на вівторок, 3 листопада, повідомили у Гідрометеоцентрі Харківської та Луганської областей. Туман триматиметься всю ніч та ранок.

На Харківщині протягом дня буде хмарна погода ☁️. Суттєвих опадів не передбачається, але вночі та вранці буде слабка видимість через туман 🌫 (200 – 500м).
На вітер очікують північний, 3 – 8 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 5 до 10 °, вдень від 9 до 14 °.

У Харкові також опадів не очікується. А туман вночі та вранці захопить не лише область, а й місто 🌫, видимість 200 – 500м.
Вітер прогнозують північний, 3-8 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі складе 6 – 8 °, вдень стовпчик термометра підніметься 10 – 12 °.

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Нагадаємо, в центрі Харкова бачили лисицю, яка вирішила прогулятися дахом будівлі. Відео з рудою лісовою мешканкою, яка підкорила міські висоти, опублікували у соцмережах.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2026 в 20:12;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз на вівторок, 3 листопада, повідомили у Гідрометеоцентрі Харківської та Луганської областей. Туман триматиметься всю ніч та ранок.".