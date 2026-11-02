Видимість 200-500 метрів: прогноз погоди на 3 листопада у Харкові та області

Прогноз на вівторок, 3 листопада, повідомили у Гідрометеоцентрі Харківської та Луганської областей. Туман триматиметься всю ніч та ранок.

На Харківщині протягом дня буде хмарна погода ☁️. Суттєвих опадів не передбачається, але вночі та вранці буде слабка видимість через туман 🌫 (200 – 500м).

На вітер очікують північний, 3 – 8 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 5 до 10 °, вдень від 9 до 14 °.

У Харкові також опадів не очікується. А туман вночі та вранці захопить не лише область, а й місто 🌫, видимість 200 – 500м.

Вітер прогнозують північний, 3-8 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі складе 6 – 8 °, вдень стовпчик термометра підніметься 10 – 12 °.

Нагадаємо, в центрі Харкова бачили лисицю, яка вирішила прогулятися дахом будівлі. Відео з рудою лісовою мешканкою, яка підкорила міські висоти, опублікували у соцмережах.