Дощ і туман. Прогноз погоди на 1 листопада у Харкові й області

Прогноз на неділю, 1 листопада, повідомили у Гідрометеоцентрі Харківської та Луганської областей.

У Харківській області протягом дня триматиметься хмарна погода ☁️. Вночі очікують невеликий дощ 🌧, вдень місцями можливий невеликий дощ 🌧. Вночі та вранці місцями прогнозують туман 🌫.

Вітер вночі східний, вдень він поміняє напрямок на південно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 7 до 12°, вдень від 9 до 14°.

У Харкові прогнозують невеликий дощ 🌧.

Вітер вночі буде східний, вдень напрямок вітру зміниться на південно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі становитиме 8 – 10°, вдень стовпчик термометра підніметься 10 – 12°.