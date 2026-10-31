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Дощ і туман. Прогноз погоди на 1 листопада у Харкові й області

Погода 19:43   31.10.2026
Оксана Якушко
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Дощ і туман. Прогноз погоди на 1 листопада у Харкові й області

Прогноз на неділю, 1 листопада, повідомили у Гідрометеоцентрі Харківської та Луганської областей.

У Харківській області протягом дня триматиметься хмарна погода ☁️. Вночі очікують невеликий дощ 🌧, вдень місцями можливий невеликий дощ 🌧. Вночі та вранці місцями прогнозують туман 🌫.

Вітер вночі східний, вдень він поміняє напрямок на південно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 7 до 12°, вдень від 9 до 14°.

 

У Харкові прогнозують невеликий дощ 🌧.

Вітер вночі буде східний, вдень напрямок вітру зміниться на південно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі становитиме 8 – 10°, вдень стовпчик термометра підніметься 10 – 12°.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2026 в 19:43;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз на неділю, 1 листопада, повідомили у Гідрометеоцентрі Харківської та Луганської областей.".