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Вдень до +14: прогноз погоди в Харкові та області на 27 жовтня

Погода 20:19   26.10.2026
Тетяна Литвіна
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Вдень до +14: прогноз погоди в Харкові та області на 27 жовтня

Гідрометцентр Харківської та Луганської областей опублікував прогноз на вівторок 27 жовтня. Істотних дощів не очікується.

У регіоні прогнозується хмарна погода, але без опадів. Вітер східний, 9 – 14 м/с.
Вночі очікують 4 – 9° тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до 10 – 15°.

У місті суттєвих опадів не очікується. Вітер східний, 9 – 14 м/с.
Температура вночі буде 6 – 8 ° тепла, вдень повітря прогріється до 12 – 14 °.

Нагадаємо, опалювальний сезон на Харківщині може стартувати не раніше ніж 1 листопада. Після цієї дати орієнтиром для тепловиків стане середньодобова температура повітря.

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Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2026 в 20:19;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Гідрометцентр Харківської та Луганської областей опублікував прогноз на вівторок 27 жовтня. Істотних дощів не очікується.".