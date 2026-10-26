Вдень до +14: прогноз погоди в Харкові та області на 27 жовтня

Гідрометцентр Харківської та Луганської областей опублікував прогноз на вівторок 27 жовтня. Істотних дощів не очікується.

У регіоні прогнозується хмарна погода, але без опадів. Вітер східний, 9 – 14 м/с.

Вночі очікують 4 – 9° тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до 10 – 15°.

У місті суттєвих опадів не очікується. Вітер східний, 9 – 14 м/с.

Температура вночі буде 6 – 8 ° тепла, вдень повітря прогріється до 12 – 14 °.

Нагадаємо, опалювальний сезон на Харківщині може стартувати не раніше ніж 1 листопада. Після цієї дати орієнтиром для тепловиків стане середньодобова температура повітря.