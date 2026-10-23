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Удари по ТЕЦ-5 та ТЕЦ-3: Синєгубов розповів про відновлення енергетики (відео)

Оригінально 17:17   23.10.2026
Єлизавета Лисенко
Олена Нагорна
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Удари по ТЕЦ-5 та ТЕЦ-3: Синєгубов розповів про відновлення енергетики (відео) Фото: прессслужба ТЕЦ-5

Відновлення енергетичних об’єктів Харківщини після нових російських ударів, зокрема ТЕЦ-5 та ТЕЦ-3, ведеться повним ходом, хоч і важко, розповів на брифінгу начальник ХОВА Олег Синєгубов, передає кореспондентка МГ «Об’єктив».

«Ідуть удари, і нещодавно, кілька днів тому, були удари по території ТЕЦ-5 і по інших енергооб’єктах, по підстанціях різних абсолютно типів, — констатував Синєгубов. —  Ідуть відновлення, відновлення йдуть важко, працює велика кількість людей. На одному з об’єктів, не назву який, працює понад триста людей одночасно. Це фахівці різних типів, фаху, спрямованості. Величезна кількість спеціалізованої техніки, будівельної техніки працює і залучається до цих робіт. Кілька підприємств у нас таких ключових по Харківській області. Темпи не буду називати, строки так само не буду називати. Робимо все можливе, щоб відновити втрачені можливості або потужності».

Очільник ХОВА також зазначив, що заходи із захисту енергооб’єктів тривають у межах раніше затверджених так званих “планів стійкості”, їх реалізація йде за планом.

“У Харківських теплових мереж свій функціонал, у ТЕЦ-5 свій функціонал, у військових свій функціонал, в адміністрації свій функціонал. З приводу захисту енергооб’єктів, він наразі продовжується в межах реалізації “планів стійкості”. Щобільше, ми додаємо туди ще об’єкти, тому що ворог продовжує бити. З початку року наша енергосистема постійно перебуває під ворожими ударами. Ситуацію по ТЕЦ-5 не коментуємо ніяк, абсолютно, як і в минулі роки так само, — відповів Синєгубов.

Він додав, що уряд і прем’єр-міністр визначили захист енергетики пріоритетом, тому проблеми з фінансуванням цих робіт відсутні — усі платіжні доручення оплачуються. Крім того, сьогодні на засіданні Ради оборони області прийняли низку нових рішень для додаткового посилення енергосистеми та формування планів захисту об’єктів уже на наступний рік.

“У мене є дуже багато питань”,так 22 жовтня прокоментував стан ТЕЦ-5 міський голова Харкова Ігор Терехов. Теплоелектроцентраль, яка опалює значну частину міста, зазнала серії ударів протягом останніх тижнів. Вона є приватним, а не державним чи комунальним підприємством. Відповідно, мер зізнався, що дуже стурбований ситуацією на цьому об’єкті.

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Автор: Єлизавета Лисенко, Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2026 в 17:17;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Єлизавета Лисенко, Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відновлення енергетичних об’єктів Харківщини після нових російських ударів, зокрема ТЕЦ-5 та ТЕЦ-3, ведеться повним ходом, хоч і важко.".