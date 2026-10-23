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«Енергосистема не належить Харкову» – Терехов про підготовку до зими

Записано 12:35   23.10.2026
Вікторія Яковенко
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«Енергосистема не належить Харкову» – Терехов про підготовку до зими Фото: Харківобленерго

Харків продовжує готуватися до опалювального сезону. Коли він почнеться, коментувати публічно в етері нацмарафону мер Ігор Терехов не став.

«Дійсно, сьогодні дуже важливо підготуватися до опалювального сезону. Ми готуємося, ми готувалися. Так, є удари, є певні можливості наші, певні можливості енергетичної системи. А я хочу нагадати, що енергетична система не належить Харкову. Так, ми робимо окремі «енергетичні острови», будемо працювати далі і робити їх. Але, були і влучання у ТЕЦ-5. До речі хочу сказати, що ТЕЦ-5 – приватна власність і сьогодні необхідно приділити велику увагу, щоб щось зробити, щоб вона взагалі існувала. Це зона відповідальності і бізнесменів, які сьогодні експлуатують цю приватну станцію», – підкреслив Терехов.

Він підсумував: дуже важливо, щоб всі зусилля і міська, і обласна влада, і приватний бізнес сконцентрували для того, щоб пройти цей опалювальний сезон.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

Читайте також: «У мене дуже багато питань» – Терехов стурбований ситуацією з ТЕЦ-5

Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2026 в 12:35;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків продовжує готуватися до опалювального сезону. Коли він почнеться, коментувати публічно в етері нацмарафону мер Ігор Терехов не став.".