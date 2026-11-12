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Ворог зруйнував ТЕЦ-5 і вдарив по ТЕЦ-3: що з опаленням, повідомив Терехов

Суспільство 16:23   12.11.2026
Вікторія Яковенко
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Ворог зруйнував ТЕЦ-5 і вдарив по ТЕЦ-3: що з опаленням, повідомив Терехов Фото: Харківська міськрада

Мер Харкова Ігор Терехов в інтерв’ю “Радіо Хартія” повідомив, що у місті ще минулого місяця своєчасно розпочали опалювальний сезон. Однак, частково обласний центр залишився без теплопостачання через обстріли ворога.

“Спочатку він вдарив по ТЕЦ-5, це дуже великий обсяг житлових будинків, які заживлюються від ТЕЦ-5. Буквально зруйнував ТЕЦ-5. Потім вони навмисно вдарили по ТЕЦ-3, яка також заживлює дуже велику кількість житлових будинків. Ми працюємо сьогодні над відновленням теплопостачання в житлові будинки харків’ян. Йде процес, на загал не можу нічого казати. Харків’яни все побачать на власні очі”, – зазначив міський голова.

Нагадаємо, будинків, де досі немає опалення, в Харкові «доволі багато». Так оцінив ситуацію міський голова Ігор Терехов у етері нацмарафону. За словами мера, енергетики реагують на звернення міської влади щодо коригування відключень світла: так, щоб у будинках без тепла максимально була електрика.

Читайте також: Усі ТЕЦ і ТЕС абсолютно пошкоджені: Синєгубов про тепло й світло на Харківщині

Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2026 в 16:23;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в інтерв’ю “Радіо Хартія” повідомив, що у місті ще минулого місяця своєчасно розпочали опалювальний сезон.".