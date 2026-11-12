Можуть з’явитись нізвідки і без звуку: Флеш про нову тактику “шахедів”

Радник президента України Сергій “Флеш” Бескрестнов попередив про нову тактику застосування ворожих БпЛА типу “Шахед”.

“Це тактика відключення реактивного двигуна перед ударом. Реактивний двигун забезпечує достатній розгін та інерцію для завершальної частини польоту у тиші. Також останнім часом фіксуються спроби наближення до цілі на надзвичайно низьких висотах там, де на шляху “шахеда” немає перешкод (щоб наші РЛС їх не бачили). Ці два фактори слід враховувати МВГ та іншим. “Шахед” може з’явитися з нізвідки”, – пояснив Бескрестнов.

Він також констатував, що швидкість роботи “Starlink” під час руху знову обмежили.

“Тому знову виникли проблеми зі зв’язком із вертольотами, які переслідують “Шахеди”, та з реактивними перехоплювачами, які збивають реактивні “Шахеди”, – зазначив “Флеш”.