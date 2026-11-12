Удари РФ знеструмили 500 жителів регіону – енергетики повернули світло

У АТ “Харківобленерго” розповіли, що російські обстріли пошкодили енергетичну інфраструктуру на Харківщині. Через це без світла залишилося близько 500 мешканців регіону.

Внаслідок обстрілів були пошкоджені електромережі, перебиті дроти, зруйновані лінії електропередач.

“Попри складну безпекову ситуацію та загрозу повторних ворожих обстрілів, ремонтні бригади Барвінківського, Лозівського та Шевченківського районів електричних мереж оперативно розпочали відновлювальні роботи”, – зазначили у повідомленні.

У найкоротші терміни фахівці ліквідували пошкодження, провели необхідні відновлювальні роботи та повернули світло знеструмленим споживачам, додали в обленерго.