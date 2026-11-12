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Удари РФ знеструмили 500 жителів регіону – енергетики повернули світло

Події 09:39   12.11.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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Удари РФ знеструмили 500 жителів регіону – енергетики повернули світло Фото: АО “Харківобленерго”

У АТ “Харківобленерго” розповіли, що російські обстріли пошкодили енергетичну інфраструктуру на Харківщині. Через це без світла залишилося близько 500 мешканців регіону. 

Внаслідок обстрілів були пошкоджені електромережі, перебиті дроти, зруйновані лінії електропередач.

Енергетики відновили світло на Харківщині
Фото: АО “Харківобленерго”

“Попри складну безпекову ситуацію та загрозу повторних ворожих обстрілів, ремонтні бригади Барвінківського, Лозівського та Шевченківського районів електричних мереж оперативно розпочали відновлювальні роботи”, – зазначили у повідомленні.

Енергетики відновили світло на Харківщині
Фото: АО “Харківобленерго”

У найкоротші терміни фахівці ліквідували пошкодження, провели необхідні відновлювальні роботи та повернули світло знеструмленим споживачам, додали в обленерго.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2026 в 09:39;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У АТ “Харківобленерго” розповіли, що російські обстріли пошкодили енергетичну інфраструктуру на Харківщині. Через це без світла залишилося близько 500 мешканців регіону. ".