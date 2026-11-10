Сьогодні 10 листопада 2026: яке свято та день в історії

10 листопада – Всесвітній день науки. У цей день 1928 року почали роман Еріха Марії Ремарка “На Західному фронті без змін”. У 2022-му ЗСУ звільнили Снігурівку та відкрили стратегічну дорогу на Херсон. У 1993-му сектанти “Білого братства” оголосили про кінець світу та захопили Софійський собор у Києві. У 1982-му помер Леонід Брежнєв. У 1952-му на тлі Корейської війни подав у відставку перший генеральний секретар ООН Трюгве Лі. У 1764-му Катерина II скасувала гетьманство та надіслала в Україну “генерал-губернатора” Румянцева. У 1723-му московити заарештували гетьмана України Павла Полуботка. 10 листопада 1494 року вважають “днем народження” бухгалтерії.

Свята та пам’ятні дати 10 листопада

10 листопада у світі – Всесвітній день науки в ім’я миру та розвитку.

Другий вівторок листопада – це День молодшого читача.

Також сьогодні: Міжнародний день бухгалтерії, Всесвітній день імунізації, Всесвітній день поповнення рахунку, Всесвітній день боротьби з нейроендокринним раком, Всесвітній день кератоконуса (це захворювання очей).

Відео створене з використанням ШІ

10 листопада в історії

10 листопада 1483 року народився Мартін Лютер.

10 листопада 1494 року вважають датою, коли венеціанський математик Лука Пачолі видав книгу “Усе про арифметику, геометрію, дроби, пропорції та пропорційності”. Один із розділів цієї праці містив формулювання основних принципів сучасного бухгалтерського обліку. Докладніше.

10 листопада 1723 року за наказом російського імператора Петра I заарештували гетьмана Лівобережної України, чернігівського полковника Павла Полуботка. Докладніше.

10 листопада 1764 року Катерина II скасувала гетьманство та призначила в Україну “генерал-губернатора” Рум’янцева. Докладніше.

10 листопада 1928 року в німецькій газеті “Vossische Zeitung” почали публікувати роман Еріха Марії Ремарка “На Західному фронті без змін”. Дослідницький сайт Центру Еріха Марії Ремарка при Оснабрюцькому університеті називає 1928 рік завдяки цій події “вирішальним поворотним моментом у кар’єрі” письменника. Знайти видавця для свого знакового твору Ремарку вдалося не з першої спроби. Однак надалі на нього чекало світове визнання. У 1929-му роман опублікувало окремою книгою берлінське видавництво “Propyläen”. На обкладинці була цитата письменника Вальтера фон Моло, який коротко та містко сформулював суть твору: “Книга Ремарка — пам’ятник нашому невідомому солдатові. Написаний усіма загиблими”.

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“На Західному фронті без змін” – один із найвідоміших антивоєнних романів у світі та класичний твір літератури “втраченого покоління” – тих, чиї юність та становлення припали на роки Першої світової війни. Представляючи цей твір Ремарка, британське видавництво “Penguin Books” пише про автора: “Еріх Марія Ремарк був німецьким письменником і ветераном Першої світової війни. Він народився 1898 року в Оснабрюку, Німеччина. У віці 18 років його призвали до німецької армії. Під час служби він був поранений осколком у ліву ногу, праву руку та шию. Після війни він працював учителем початкової школи, а пізніше бібліотекарем, журналістом та технічним письменником… Його твори були публічно спалені нацистським урядом Німеччини, а в 1947 році він та його перша дружина стали натуралізованими громадянами Сполучених Штатів. Чотирма роками раніше його сестру стратили за наказом гітлерівського “Народного суду”.

10 листопада 1952 року подав у відставку перший генеральний секретар ООН Трюгве Лі. Докладніше.

10 листопада 1982 року помер Леонід Брежнєв – генсек, який керував СРСР із 1966 року. Докладніше.

10 листопада 1993 року сектанти “Білого братства” на чолі з “Марією Деві Христос” (Мариною Цвігун) та “Іоанном Свамі” (Юрієм Кривоноговим) оголосили про “кінець світу”. Докладніше.

10 листопада 2004 року ЦВК України оголосила результати першого туру виборів Президента. У другий тур вийшли Віктор Ющенко та Віктор Янукович.

10 листопада 2022 року воїни ЗСУ заявили про звільнення Снігурівки – міста біля адмінкордону Миколаївської та Херсонської областей.

Церковне свято 10 листопада

10 листопада вшановують пам’ять апостолів від 70: Ераста, Олімпа, Родіона, Сосипатра, Кварта і Тертія. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо листя з вишні не опало, то тепло протримається довго.

Якщо біля місяця – світле коло, чекайте на бурю.

Що не можна робити 10 листопада

Не можна лихословити та лаятися.

Не можна відмовляти в допомозі та милостині, але при цьому – не давати гроші в борг.