ЗСУ рухаються до Херсона: звільнено Снігурівку (відео)
10 листопада воїни ЗСУ заявили про звільнення Снігурівки – міста біля адмінкордону Миколаївської та Херсонської областей.
Відео, зняте у Снігурівці, опублікував Цензор.НЕТ.
Інформацію про звільнення міста Миколаївської області раніше (вночі) вже повідомляли аналітики команди DeepState. За їхньою інформацією, російська армія втекла з населеного пункту у темний час доби.
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Снігурівка – стратегічно важливий населений пункт, за неї йшли довгі та важкі бої, оскільки контроль над Снігурівкою відкриває шлях на Херсон. Російські окупанти захопили місто у березні 2022 року та стягнули туди серйозні сили. Крім того, тут було багато фортифікаційних споруд.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2022 в 11:11;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "10 листопада воїни ЗСУ заявили про звільнення Снігурівки – міста біля адмінкордону Миколаївської та Херсонської областей".