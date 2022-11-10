ЗСУ рухаються до Херсона: звільнено Снігурівку (відео)

10 листопада воїни ЗСУ заявили про звільнення Снігурівки – міста біля адмінкордону Миколаївської та Херсонської областей.

Відео, зняте у Снігурівці, опублікував Цензор.НЕТ.

Інформацію про звільнення міста Миколаївської області раніше (вночі) вже повідомляли аналітики команди DeepState. За їхньою інформацією, російська армія втекла з населеного пункту у темний час доби.

Снігурівка – стратегічно важливий населений пункт, за неї йшли довгі та важкі бої, оскільки контроль над Снігурівкою відкриває шлях на Херсон. Російські окупанти захопили місто у березні 2022 року та стягнули туди серйозні сили. Крім того, тут було багато фортифікаційних споруд.