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ЗСУ рухаються до Херсона: звільнено Снігурівку (відео)

Суспільство 11:11   10.11.2022
Оксана Горун
ЗСУ рухаються до Херсона: звільнено Снігурівку (відео)

10 листопада воїни ЗСУ заявили про звільнення Снігурівки – міста біля адмінкордону Миколаївської та Херсонської областей.

Відео, зняте у Снігурівці, опублікував Цензор.НЕТ.

Інформацію про звільнення міста Миколаївської області раніше (вночі) вже повідомляли аналітики команди DeepState. За їхньою інформацією, російська армія втекла з населеного пункту у темний час доби.

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    • Снігурівка – стратегічно важливий населений пункт, за неї йшли довгі та важкі бої, оскільки контроль над Снігурівкою відкриває шлях на Херсон. Російські окупанти захопили місто у березні 2022 року та стягнули туди серйозні сили. Крім того, тут було багато фортифікаційних споруд.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "10 листопада воїни ЗСУ заявили про звільнення Снігурівки – міста біля адмінкордону Миколаївської та Херсонської областей".