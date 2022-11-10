ВСУ движутся к Херсону: освобождена Снигиревка (видео)

10 ноября воины ВСУ заявили об освобождении Снигиревки — города у админграницы Николаевской и Херсонской областей.

Видео, снятое в Снигиревке, опубликовал Цензор.НЕТ.

Информацию об освобождении города Николаевской области ранее (ночью) уже сообщали аналитики команды Deep State. По их информации, российская армия сбежала из населенного пункта в темное время суток.

Снигиревка — стратегически важный населенный пункт, за нее шли долгие и тяжелые бои, так как контроль над Снигиревкой открывает путь на Херсон. Российские оккупанты захватили город в марте 2022 года и стянули туда серьезные силы. Кроме того, здесь было немало фортификационных сооружений.