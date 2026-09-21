На свалке в Дергачах нашли «гуманитарку»: Задоренко обратился к жителям

На одной из свалок в городе Дергачи нашли гуманитарную помощь: муку, консервы, макароны и крупы. Большинство продуктов имеет действующий срок годности, сообщил начальник ГВА Вячеслав Задоренко.

«Болезно и досадно видеть такое. Пока волонтеры, благотворители и наши партнеры прилагают огромные усилия, чтобы гуманитарная помощь попадала к людям, которые в ней действительно нуждаются, кто-то просто выбрасывает ее на мусорку. Обращаюсь к тем, кто позволяет себе так делать: если вы понимаете, что гуманитарная помощь вам не нужна, просто не берите ее. Пусть она сразу достанется тем, для кого эти продукты могут быть действительно необходимы”, — написал Задоренко.

Он отмечает, что продукты, которые не нужны, можно вернуть в гуманитарный центр или передать волонтерам.

«Мы обязательно передадим их тем, кому она нужна. Каждая пачка муки, круп или банка консервов — это результат чьей-то работы, помощи и поддержки. И это ресурс, который может быть полезен другому человеку. Давайте уважать получаемую помощь», — подытожил Задоренко.