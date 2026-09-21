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13 обстрелов, под ударом снова был «Эпицентр»: Терехов о неделе в Харькове

Общество 13:28   21.09.2026
Виктория Яковенко
13 обстрелов, под ударом снова был «Эпицентр»: Терехов о неделе в Харькове Фото: Игорь Терехов

С 14 по 20 сентября враг атаковал Харьков 13 раз. В результате ударов пострадали три человека, погибших за неделю нет, сообщил мэр Игорь Терехов.

По его данным, под ударами находились Киевский, Шевченковский, Слободской, Основянский и Индустриальный районы. Враг применял FPV-дроны, «Молнии», реактивные «Шахеды» и Бандероль. Попадание зафиксировали на территориях предприятий, в дорожное покрытие, на парковке, возле неработающего бизнес-центра. Повреждения получили автомобили, производственное здание, окна в жилом доме и нежилых помещениях.

«Уже во второй раз за месяц враг атаковал один и тот же «Эпицентр». Беспилотник попал в зал со строительными материалами, произошел пожар. Место, куда люди приходят, в частности, чтобы купить необходимое для ремонта и восстановления своих домов, снова и снова становится целью врага. На пятый год полномасштабной войны агрессор продолжает разрушать все, что позволяет Харькову жить и работать. Рассчитывает на истощение, на страх, на то, что люди опустят руки. Именно поэтому для меня столь важно, чтобы после каждого обстрела харьковчане получали нужную им помощь”, — отметил городской голова.

Он в который раз призывает людей беречь себя и в случае объявления тревоги сразу направляться в укрытие.

Терехов также рассказал, что несколько БпЛА на этой неделе упали без детонации.

«Они остаются опасными. Не приближайтесь к ним и обломкам, ничего не прикасайтесь. Обязательно напомните об этом детям!», — обратился мэр.

На прошлой неделе в Харькове воздушные тревоги продолжались на 52 часа или на 35% меньше, чем в области.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 21 сентября 2026 в 13:28;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 14 по 20 сентября враг атаковал Харьков 13 раз. В результате ударов пострадали три человека, погибших за неделю нет, сообщил мэр Игорь Терехов.".