13 обстрелов, под ударом снова был «Эпицентр»: Терехов о неделе в Харькове

С 14 по 20 сентября враг атаковал Харьков 13 раз. В результате ударов пострадали три человека, погибших за неделю нет, сообщил мэр Игорь Терехов.

По его данным, под ударами находились Киевский, Шевченковский, Слободской, Основянский и Индустриальный районы. Враг применял FPV-дроны, «Молнии», реактивные «Шахеды» и Бандероль. Попадание зафиксировали на территориях предприятий, в дорожное покрытие, на парковке, возле неработающего бизнес-центра. Повреждения получили автомобили, производственное здание, окна в жилом доме и нежилых помещениях.

«Уже во второй раз за месяц враг атаковал один и тот же «Эпицентр». Беспилотник попал в зал со строительными материалами, произошел пожар. Место, куда люди приходят, в частности, чтобы купить необходимое для ремонта и восстановления своих домов, снова и снова становится целью врага. На пятый год полномасштабной войны агрессор продолжает разрушать все, что позволяет Харькову жить и работать. Рассчитывает на истощение, на страх, на то, что люди опустят руки. Именно поэтому для меня столь важно, чтобы после каждого обстрела харьковчане получали нужную им помощь”, — отметил городской голова.

Он в который раз призывает людей беречь себя и в случае объявления тревоги сразу направляться в укрытие.

Терехов также рассказал, что несколько БпЛА на этой неделе упали без детонации.

«Они остаются опасными. Не приближайтесь к ним и обломкам, ничего не прикасайтесь. Обязательно напомните об этом детям!», — обратился мэр.

На прошлой неделе в Харькове воздушные тревоги продолжались на 52 часа или на 35% меньше, чем в области.