Полицейский из Харьковской области добыл «серебро» всеукраинских соревнований

Боец полка полиции особого назначения Алексей Гуртовой занял второе место в возрастной категории 50+ на всеукраинских соревнованиях «Свитязь Триатлон 2026».

«Полицейский выступил на дистанции «Спринт», преодолев 750 метров плавания, 20 километров велосипедного этапа и 5 километров бега», — проинформировал отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Коллеги-полицейские отметили, что награда Алексея — очередное его спортивное достижение.

Ранее мы сообщали, что в Харькове провели соревнования водителей троллейбусов. Кто больший профессионал, выясняли команды двух троллейбусных депо — №2 и №3.