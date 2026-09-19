Live
  • Сб 19.09.2026
  • Харьков  +17°С
  • USD 44.66
  • EUR 51.24

Полицейский из Харьковской области добыл «серебро» всеукраинских соревнований

Спорт 21:14   19.09.2026
Оксана Горун
Полицейский из Харьковской области добыл «серебро» всеукраинских соревнований

Боец полка полиции особого назначения Алексей Гуртовой занял второе место в возрастной категории 50+ на всеукраинских соревнованиях «Свитязь Триатлон 2026».

«Полицейский выступил на дистанции «Спринт», преодолев 750 метров плавания, 20 километров велосипедного этапа и 5 километров бега», — проинформировал отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Коллеги-полицейские отметили, что награда Алексея — очередное его спортивное достижение.

Ранее мы сообщали, что в Харькове провели соревнования водителей троллейбусов. Кто больший профессионал, выясняли команды двух троллейбусных депо — №2 и №3.

Читайте также: Уникальный рекорд Украины установил 10-летний харьковчанин

Автор: Оксана Горун

Популярно

Финансируем вторичный рынок жилья в худшей форме — Терехов про єВідновлення
Финансируем вторичный рынок жилья в худшей форме — Терехов про єВідновлення
19.09.2026, 16:40
Первые выходные после дождя: грибники вышли на охоту на Харьковщине (фото)
Первые выходные после дождя: грибники вышли на охоту на Харьковщине (фото)
19.09.2026, 12:11
В Харькове соревновались водители троллейбусов (фото)
В Харькове соревновались водители троллейбусов (фото)
19.09.2026, 14:14
Новости Харькова — главное 19 сентября: День скорби в Балаклее, FPV в Дергачах
Новости Харькова — главное 19 сентября: День скорби в Балаклее, FPV в Дергачах
19.09.2026, 18:52
Жители Казачьей Лопани выходят на связь: что происходит в поселке у границы
Жители Казачьей Лопани выходят на связь: что происходит в поселке у границы
19.09.2026, 15:27
Полицейский из Харьковской области добыл «серебро» всеукраинских соревнований
Полицейский из Харьковской области добыл «серебро» всеукраинских соревнований
19.09.2026, 21:14

Новости по теме:

19.09.2026
Крики и кровь в подъезде: в Харькове чуть не произошло убийство
19.09.2026
«А когда будет «на часі»? — глава прифронтовой громады о восстановлении
19.09.2026
В Харькове соревновались водители троллейбусов (фото)
19.09.2026
Финансируем вторичный рынок жилья в худшей форме — Терехов про єВідновлення
19.09.2026
Ракетный удар в День траура: в Балаклее пострадал подросток


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Полицейский из Харьковской области добыл «серебро» всеукраинских соревнований», то посмотрите больше в разделе Спорт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 19 сентября 2026 в 21:14;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Боец полка полиции особого назначения Алексей Гуртовой занял второе место в возрастной категории 50+ на всеукраинских соревнованиях «Свитязь Триатлон 2026»".