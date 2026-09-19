В Харькове соревновались водители троллейбусов (фото)

В Харькове провели необычную эстафету — в профессиональных навыках соревновались водители двух коммунальных предприятий «Троллейбусное депо №2» и «Троллейбусное депо №3». Подробности сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

«Участники продемонстрировали знание правил дорожного движения и технического устройства троллейбуса, навыки обнаружения неисправностей, а также мастерство управления. Отдельные этапы были посвящены действиям во внештатных ситуациях: водители отрабатывали тушение пожара и оказание медицинской помощи», — проинформировали в мэрии.

Победила в эстафете команда водителей троллейбусного депо №3, уточнили в пресс-службе.

Напомним, в Харькове из-за полномасштабного российского вторжения «стал на паузу» проект низкопольного трамвая, но его намерены возобновить.