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В Харькове соревновались водители троллейбусов (фото)

Репортаж 14:14   19.09.2026
Оксана Горун
В Харькове соревновались водители троллейбусов (фото) Фото: пресс-служба ХГС

В Харькове провели необычную эстафету — в профессиональных навыках соревновались водители двух коммунальных предприятий «Троллейбусное депо №2» и «Троллейбусное депо №3». Подробности сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

«Участники продемонстрировали знание правил дорожного движения и технического устройства троллейбуса, навыки обнаружения неисправностей, а также мастерство управления. Отдельные этапы были посвящены действиям во внештатных ситуациях: водители отрабатывали тушение пожара и оказание медицинской помощи», — проинформировали в мэрии.

Победила в эстафете команда водителей троллейбусного депо №3, уточнили в пресс-службе.

троллейбус чинят
Фото: пресс-служба ХГС

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Напомним, в Харькове из-за полномасштабного российского вторжения «стал на паузу» проект низкопольного трамвая, но его намерены возобновить.

В Харькове прошло соревнование водителей троллейбусов 7
Фото: пресс-служба ХГС
В Харькове прошло соревнование водителей троллейбусов 6
Фото: пресс-служба ХГС
В Харькове прошло соревнование водителей троллейбусов 5
Фото: пресс-служба ХГС
В Харькове прошло соревнование водителей троллейбусов 4
Фото: пресс-служба ХГС
В Харькове прошло соревнование водителей троллейбусов 3
Фото: пресс-служба ХГС
В Харькове прошло соревнование водителей троллейбусов 2
Фото: пресс-служба ХГС
Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 19 сентября 2026 в 14:14;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове провели необычную эстафету — в профессиональных навыках соревновались водители двух коммунальных предприятий «Троллейбусное депо №2» и «Троллейбусное депо №3»".