У Харкові змагалися водії тролейбусів (фото)

У Харкові провели незвичайну естафету – у професійних навичках змагалися водії двох комунальних підприємств “Тролейбусне депо №2” та “Тролейбусне депо №3”. Подробиці повідомила пресслужба міськради.

“Учасники продемонстрували знання правил дорожнього руху та технічної будови тролейбуса, навички виявлення несправностей, а також майстерність керування. Окремі етапи були присвячені діям у позаштатних ситуаціях: водії відпрацьовували гасіння пожежі та надання домедичної допомоги”, – поінформували в мерії.

Перемогла в естафеті команда водіїв тролейбусного депо №3, уточнили у пресслужбі.

Нагадаємо, у Харкові через повномасштабне російське вторгнення “став на паузу” проєкт низькопідлогового трамвая, але його мають намір відновити.