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У Харкові змагалися водії тролейбусів (фото)

Репортаж 14:14   19.09.2026
Оксана Горун
У Харкові змагалися водії тролейбусів (фото) Фото: пресслужба ХМР

У Харкові провели незвичайну естафету – у професійних навичках змагалися водії двох комунальних підприємств “Тролейбусне депо №2” та “Тролейбусне депо №3”. Подробиці повідомила пресслужба міськради.

“Учасники продемонстрували знання правил дорожнього руху та технічної будови тролейбуса, навички виявлення несправностей, а також майстерність керування. Окремі етапи були присвячені діям у позаштатних ситуаціях: водії відпрацьовували гасіння пожежі та надання домедичної допомоги”, – поінформували в мерії.

Перемогла в естафеті команда водіїв тролейбусного депо №3, уточнили у пресслужбі.

тролейбус чинять
Фото: пресслужба ХМР

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Нагадаємо, у Харкові через повномасштабне російське вторгнення “став на паузу” проєкт низькопідлогового трамвая, але його мають намір відновити.

У Харкові пройшло змагання водіїв тролейбусів 7
Фото: пресслужба ХМР
У Харкові пройшло змагання водіїв тролейбусів 6
Фото: пресслужба ХМР
У Харкові пройшло змагання водіїв тролейбусів 5
Фото: пресслужба ХМР
У Харкові пройшло змагання водіїв тролейбусів 4
Фото: пресслужба ХМР
У Харкові пройшло змагання водіїв тролейбусів 3
Фото: пресслужба ХМР
У Харкові пройшло змагання водіїв тролейбусів 2
Фото: пресслужба ХМР
Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2026 в 14:14;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові провели незвичайну естафету – у професійних навичках змагалися водії двох комунальних підприємств “Тролейбусне депо №2” та “Тролейбусне депо №3”".