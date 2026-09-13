До 7 хвилин у години пік: у метро Харкова скорочують інтервали руху

У метрополітені Харкова скорочують інтервали руху поїздів. У години пік у будні дні вони становитимуть до 7 хвилин.

Це вже другий етап зменшення інтервалів за останні пів року, наголошує керівництво підприємства.

У метрополітені зазначають, що прискорення руху поїздів за умов безоплатного проїзду стало можливим завдяки системній перебудові критичної інфраструктури та оптимізації енергоспоживання. Головна мета цих заходів — забезпечення енергетичної незалежності міських систем життєзабезпечення та підвищення комфорту пасажирів.

Зменшення інтервалів руху у підземці також пов’язують зі зростанням пасажиропотоку та поступовим поверненням жителів до Харкова.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, інтервали руху поїздів у метро Харкова збільшили з 16 березня. У будні дні вранці вони становили 10 хвилин, після 10:00 – 20 хвилин. У пресслужбі підземки пояснювали, що причина – нестабільна ситуація в енергосистемі. Після звернень та прохань харків’ян у вечірню годину пік (з 16:00 до 19:00) повернули 10-хвилинні інтервали. З 1 травня графік знову змінили — єдиний інтервал у 10 хвилин встановили протягом усього дня по буднях.