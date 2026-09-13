Live
  • Нд 13.09.2026
  • Харків  +23°С
  • USD 44.55
  • EUR 51.76

До 7 хвилин у години пік: у метро Харкова скорочують інтервали руху

Транспорт 16:55   13.09.2026
Олена Нагорна
До 7 хвилин у години пік: у метро Харкова скорочують інтервали руху

У метрополітені Харкова скорочують інтервали руху поїздів. У години пік у будні дні вони становитимуть до 7 хвилин.

Це вже другий етап зменшення інтервалів за останні пів року, наголошує керівництво підприємства.

У метрополітені зазначають, що прискорення руху поїздів за умов безоплатного проїзду стало можливим завдяки системній перебудові критичної інфраструктури та оптимізації енергоспоживання. Головна мета цих заходів — забезпечення енергетичної незалежності міських систем життєзабезпечення та підвищення комфорту пасажирів.

Зменшення інтервалів руху у підземці також пов’язують зі зростанням пасажиропотоку та поступовим поверненням жителів до Харкова.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, інтервали руху поїздів у метро Харкова збільшили з 16 березня. У будні дні вранці вони становили 10 хвилин, після 10:00 – 20 хвилин. У пресслужбі підземки пояснювали, що причина – нестабільна ситуація в енергосистемі. Після звернень та прохань харків’ян у вечірню годину пік (з 16:00 до 19:00) повернули 10-хвилинні інтервали. З 1 травня графік знову змінили — єдиний інтервал у 10 хвилин встановили протягом усього дня по буднях.

Читайте також: Розвиток транспорту Харкова до 2029 року: метро, ​​збитки та плани на інвесторів

Автор: Олена Нагорна

Популярно

Новини Харкова – головне за 13 вересня: розвиток міста, новий графік у метро
Новини Харкова – головне за 13 вересня: розвиток міста, новий графік у метро
13.09.2026, 17:17
Сили оборони знов контратакують під Куп’янськом – ISW
Сили оборони знов контратакують під Куп’янськом – ISW
13.09.2026, 07:56
«Фортеця» або «тупик»: три сценарії майбутнього Харкова описали в мерії
«Фортеця» або «тупик»: три сценарії майбутнього Харкова описали в мерії
13.09.2026, 15:35
Раду зі зміцнення української ідентичності створили у Харкові при ХОВА
Раду зі зміцнення української ідентичності створили у Харкові при ХОВА
13.09.2026, 14:27
Сьогодні 13 вересня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 13 вересня 2026: яке свято та день в історії
13.09.2026, 06:00
Розвиток транспорту Харкова до 2029-го: метро, ​​збитки та плани на інвесторів
Розвиток транспорту Харкова до 2029-го: метро, ​​збитки та плани на інвесторів
13.09.2026, 12:24

Новини за темою:

13.09.2026
«Фортеця» або «тупик»: три сценарії майбутнього Харкова описали в мерії
13.09.2026
Раду зі зміцнення української ідентичності створили у Харкові при ХОВА
13.09.2026
Рух вулицею Зброярською у Харкові обмежать на місяць
13.09.2026
Розвиток транспорту Харкова до 2029-го: метро, ​​збитки та плани на інвесторів
13.09.2026
Щеплення від сказу: де у Харкові та області безкоштовно вакцинують тварин


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «До 7 хвилин у години пік: у метро Харкова скорочують інтервали руху», то перегляньте більше у розділі Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 13 Вересня 2026 в 16:55;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У метрополітені Харкова скорочують інтервали руху поїздів. У години пік у будні дні вони становитимуть до 7 хвилин.".