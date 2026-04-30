Інтервали руху у метро Харкова змінилися з 1 травня: новий графік
Фото: пресслужба КП “Харківський метрополітен”
Від 1 травня інтервали руху поїздів усіма лініями метрополітену в будні дні становитимуть 10 хвилин, повідомляє пресслужба Харківської підземки.
У Харківському метрополітені з 1 травня діятиме новий графік руху поїздів. Тепер інтервали становитимуть 10 хвилин.
“Ознайомитись з оновленими графіками руху поїздів можна буде з 1 травня на офіційному сайті підприємства. “, – повідомили у пресслужбі відомства.
Нагадаємо, інтервали у Харківському метрополітені змінилися 16 березня – через нестабільну ситуацію в енергосистемі. Після звернень та прохань харків’ян інтервали в годину пік залишили по 10 хвилин.
Читайте також: “Я відверто відповів йому”: що запитав у Терехова харків’янин у Львові
Популярно
Новини за темою:
Категорії: Суспільство, Транспорт, Харків; Теги: график движения, интервал, КП "Харьковский метрополитен", метро, подземка;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Інтервали руху у метро Харкова змінилися з 1 травня: новий графік», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
Дата публікації матеріалу: 30 Квітня 2026 в 17:44;