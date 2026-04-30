Інтервали руху у метро Харкова змінилися з 1 травня: новий графік

Від 1 травня інтервали руху поїздів усіма лініями метрополітену в будні дні становитимуть 10 хвилин, повідомляє пресслужба Харківської підземки.

“Ознайомитись з оновленими графіками руху поїздів можна буде з 1 травня на офіційному сайті підприємства. “, – повідомили у пресслужбі відомства.

Нагадаємо, інтервали у Харківському метрополітені змінилися 16 березня – через нестабільну ситуацію в енергосистемі. Після звернень та прохань харків’ян інтервали в годину пік залишили по 10 хвилин.