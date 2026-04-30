Live

“Я відверто відповів йому”: що запитав у Терехова харків’янин у Львові

30.04.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
“Я відверто відповів йому”: що запитав у Терехова харків’янин у Львові Скріншот

Мер Ігор Терехов в етері нацмарафону констатував: руйнування цивільної інфраструктури в Харкові – суттєві. За весь час повномасштабного вторгнення росіяни пошкодили 13 тисяч будівель. 

Терехов зазначив: були випадки, коли росіяни повторно атакували вже відновлені будинки. Через це роботи доводиться розпочинати наново.

“І по три рази в будинки прилітали снаряди агресорів. Хочу сказати, що ще нещодавно був такий приклад, коли багатоповерховий житловий будинок, який щойно був відновлений – були вставлені вікна, були зроблені всі ремонтно-будівельні роботи, було влучення “Іскандера” поряд з цим будинком – і всі вікна, які були вставлені, були вибиті, фасад постраждав дуже. Будемо відновлювати цей будинок також”, – пообіцяв мер.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Під обстріли потрапляють не лише житлові будинки – дістається критичній інфраструктурі та підприємствам. “Прильоти” по Харкову міський голова назвав “хаотичними”. При цьому, зазначив він, не можна сказати, де у Харкові безпечно.

“Нещодавно я повернувся зі Львова, і в мене там була зустріч з харків’янами, з переміщеним бізнесом, зі львів’янами, до речі. Одна людина мене спитала: “А є такий район міста Харкова, куди б я міг перевезти своє підприємство, і він був би таким безпечним районом, де я міг би працювати?”. Я відверто відповів йому і людям, що сьогодні у Харкові немає таких районів, які не були б атаковані російськими агресорами. Так, деякі райони більш-менш, будемо казати, небезпечні, більш-менш безпечні, але взагалі немає таких, знаєте, безпечних районів, на які можна було б 100% сказати, що так, ворог не обстрілює цей чи інший район міста Харкова”, – додав Терехов.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «“Я відверто відповів йому”: що запитав у Терехова харків’янин у Львові», то перегляньте більше у розділі Записано на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 30 Квітня 2026 в 10:55;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Ігор Терехов в етері нацмарафону констатував: руйнування цивільної інфраструктури в Харкові – суттєві.".