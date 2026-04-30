«Я откровенно ответил ему»: что спросил у Терехова харьковчанин во Львове

Мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона констатировал: разрушения гражданской инфраструктуры в Харькове – существенные. За все время полномасштабного вторжения россияне повредили 13 тысяч зданий.

Терехов отметил: были случаи, когда россияне повторно атаковали уже восстановленные дома. Из-за это работы приходится начинать заново.

«И по три раза в дома прилетали снаряды агрессоров. Хочу сказать, что еще недавно был такой пример, когда многоэтажный жилой дом, который только что был восстановлен – были вставлены окна, были сделаны все ремонтно-строительные работы, было попадание «Искандера» рядом с этим домом – и все вставленные окна были выбиты, фасад пострадал очень. Будем восстанавливать этот дом также», – пообещал мэр.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Под обстрелы попадают не только жилые здания – достается критической инфраструктуре и предприятиям. «Прилеты» по Харькову городской голова назвал «хаотичными». При этом, отметил он, нельзя сказать, где в Харькове – безопасно.

«Недавно я вернулся из Львова, и у меня там была встреча с харьковчанами, с перемещенным бизнесом, со львовянами, кстати. Один человек меня спросил: «А есть такой район города Харькова, куда бы я мог перевезти свое предприятие, и он был бы достаточно безопасным районом, для того чтобы я мог работать?». Я откровенно ответил ему и людям, что сегодня в Харькове нет таких районов, которые не были бы атакованы российскими агрессорами. Да, некоторые районы более или менее, будем говорить, опасны, более или менее безопасны, но вообще нет таких, знаете, безопасных районов, на которые можно было бы 100% сказать, что да, враг не обстреливает этот или иной район города Харькова», – добавил Терехов.