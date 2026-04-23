Паника в Богодухове: начальник РВА зовет жителей в гости (видео)

На фоне панических слухов о «наступлении на Богодухов» и отъезде людей из города к жителям обратились начальник РВА Анатолий Рысцов и мэр Владимир Белый.

Видео, снятое редактором газеты «Маяк» Татьяной Лучинской, опубликовали в Telegram-канале Богодуховской районной военной администрации.

Начальник Богодуховской РВА Анатолий Рысцов констатировал: с минувшей пятницы громада была под мощными ударами, в первую очередь атаковали БпЛА «Молния». В день происходило по 40 и более «прилетов». При этом Рысцов напомнил землякам: в стране — война. А Богодуховский район одной своей стороной примыкает к Сумской области, где идут бои, а другой — к границе со страной-агрессором.

«Здесь, в Богодухове, в этой точке, мы проживаем в 25 километрах от границы. И, конечно, враг не оставляет попыток посеять панику среди местного населения. И обычно он ищет слабые места в нашей обороне, в обороне Вооруженных сил Украины. И, конечно, если он находит такие слабые места, что и произошло, он начинает массивные обстрелы», — объяснил Рысцов.

При этом он подчеркнул: «На территории напротив Богодуховской общины, с той стороны (границы — Ред.), нет никаких скоплений, нет никаких намерений штурмовать наши позиции, заходить сюда. Все это связано только с тем, что враг ищет слабые места. Он начал с города Тростянца Сумской области и, спускаясь вниз, «прощупывает», скажем так, в кавычках нашу оборону. Уже сегодня (обращение записывали 22 апреля — Ред.) мы стабилизировали вместе с военными ситуацию в Богодуховской громаде. Все видят, что сегодня не было прилетов по громаде. Военное командование все делает для того, чтобы защитить Богодуховскую громаду, перекидываются все средства, чтобы стабилизировать ситуацию и чтобы в дальнейшем этого не было».

Жителей Богодухова призывают сохранять спокойствие, не поддаваться панике и не доверять слухам, которые намеренно распускают российские источники. Руководство района, города и всех громад — на местах. Также работают все коммунальные службы, спасатели, медики, полиция.

«Если у вас есть вопросы: что-то непонятно, где-то там рассказывают на рынке или на улице, что власть куда-то уехала или не выполняет свои обязанности, то я вас приглашаю к себе в гости в районную государственную администрацию, — обратился начальник Богодуховской РВА. — Я все время на месте. Конечно, бывают такие моменты, когда мне нужно на выезде работать, в Золочевском поселковом совете мы работаем очень часто, выезжаем на места прилетов, с военными работаем. Но я постоянно на месте, у меня нет приемных дней. Как только человек пришел, он может зайти ко мне и задать любые вопросы».

Белый отметил: военные уже справились с ситуацией.

«Мы уже видим результат сегодня их работы. Я не буду распространять ту информацию, которая у меня есть, но результаты есть. Я думаю, они нас защитят», — сказал городской голова.