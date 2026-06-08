Жарко, с дождем днем: прогноз погоды по Харькову и области на 9 июня
Во вторник, 9 июня, в Харькове и области – облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой кратковременный дождь, по области местами гроза.
В Харькове ночью термометры покажут 15–17 градусов, днем – 25–27, сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночная температура составит 13–18 градусов, днем – 23–28. Ветер юго-западный, 5 – 10 м/с.
«В ближайшее время в Украине будет преобладать влажная погода, с периодическими дождями, воздух будет очень теплым, до жары — на юге и востоке, временами душным из-за высокой влажности. В конце недели в большинстве областей Украины ожидается снижение температуры воздуха», — пишет синоптик Наталья Диденко.
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- • Дата публикации материала: 8 июня 2026 в 19:48;