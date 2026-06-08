От чего зависит следующий отопительный сезон в Харькове, сообщил Терехов
Подготовка к следующему отопительному сезону в Харькове продолжается. Мэр Игорь Терехов объясняет: если бы не «энергетические острова», то прошлую зиму «так и не пережили бы».
«Мы продолжаем создавать новые «энергетические острова». Устанавливаем и новые БМК, устанавливаем новую когенерацию, Storage – сейчас будем прорабатывать и это направление. Главное – чтобы мы защитили то, что мы будем устанавливать. И от того, как мы защитим, будет зависеть прохождение отопительного сезона. Мы взяли на себя определенные функции, некоторые функции взяло на себя государство по защите этих объектов. Работаем вместе, чтобы пережить зиму», — отметил мэр в эфире нацмарафона
.
Он также акцентирует внимание: «энергетический остров» работает отдельно от большой энергосистемы. Считает, что отходить от больших источников электро-, водо-, теплоснабжения следует во всех городах Украины.
«Нам нужна дифференциация, малые источники, чтобы мы могли быть более мобильными и гибкими», — подытожил Терехов.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
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- • Дата публикации материала: 8 июня 2026 в 12:48;