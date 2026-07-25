Отец насиловал дочь с умственной отсталостью, их ребенок умер — приговор суда

К 12 годам лишения свободы приговорили жителя одного из сел Лозовского района Харьковской области, который систематически насиловал свою 16-летнюю дочь с умственной отсталостью. Девушка забеременела и родила ребенка, который впоследствии умер.

Как сообщили в областной прокуратуре, в 2025 году пьяный мужчина неоднократно пользовался беспомощностью своей дочери, когда жены и четырех других детей не было дома. Девушка из-за состояния здоровья не могла в полной мере осознавать происходящее и оказывать сопротивление.

В марте 2026 года потерпевшая родила недоношенного ребенка. Младенца вместе с матерью доставили в родильное отделение, однако через месяц ребенок умер от осложнений. О факте изнасилования правоохранителям сообщили врачи «скорой», выезжавшие на вызов.

В ходе расследования выяснилось, что семья жила в ненадлежащих условиях. Из-за этого четырех других детей изъяли и передали в патронатную семью.

На суде отец-насильник полностью признал свою вину. По ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 152 и ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование несовершеннолетнего лица, с которым виновный находится в семейных отношениях, совершенное повторно) он получил максимальное наказание — 12 лет лишения свободы.