Live

Отец насиловал дочь с умственной отсталостью, их ребенок умер — приговор суда

Происшествия 11:49   25.07.2026
Елена Нагорная
Отец насиловал дочь с умственной отсталостью, их ребенок умер — приговор суда

К 12 годам лишения свободы приговорили жителя одного из сел Лозовского района Харьковской области, который систематически насиловал свою 16-летнюю дочь с умственной отсталостью. Девушка забеременела и родила ребенка, который впоследствии умер.

Как сообщили в областной прокуратуре, в 2025 году пьяный мужчина неоднократно пользовался беспомощностью своей дочери, когда жены и четырех других детей не было дома. Девушка из-за состояния здоровья не могла в полной мере осознавать происходящее и оказывать сопротивление.

В марте 2026 года потерпевшая родила недоношенного ребенка. Младенца вместе с матерью доставили в родильное отделение, однако через месяц ребенок умер от осложнений. О факте изнасилования правоохранителям сообщили врачи «скорой», выезжавшие на вызов.

В ходе расследования выяснилось, что семья жила в ненадлежащих условиях. Из-за этого четырех других детей изъяли и передали в патронатную семью.

На суде отец-насильник полностью признал свою вину. По ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 152 и ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование несовершеннолетнего лица, с которым виновный находится в семейных отношениях, совершенное повторно) он получил максимальное наказание — 12 лет лишения свободы.

Читайте также: Пьяный угрожал женщине: в семье на Харьковщине зафиксировали насилие – НПУ

Автор: Елена Нагорная

Популярно

Новости Харькова — главное за 25 июля: скончался водитель, Дергачи обесточены
Новости Харькова — главное за 25 июля: скончался водитель, Дергачи обесточены
25.07.2026, 13:11
Сутки обстрелов: удар по АЗС на трассе Харьков-Киев, «прилет» в Богодухове
Сутки обстрелов: удар по АЗС на трассе Харьков-Киев, «прилет» в Богодухове
25.07.2026, 09:20
«Уже спасает жизнь»: как защищают прифронтовые вокзалы от FPV (фото)
«Уже спасает жизнь»: как защищают прифронтовые вокзалы от FPV (фото)
24.07.2026, 14:10
В выходные в Харькове не будут ходить два трамвая, еще два изменят маршруты
В выходные в Харькове не будут ходить два трамвая, еще два изменят маршруты
24.07.2026, 20:56
Новости Харькова — главное 24 июля: БпЛА атакуют гражданские авто в городе
Новости Харькова — главное 24 июля: БпЛА атакуют гражданские авто в городе
24.07.2026, 21:51
Харьков атаковали БпЛА: погиб водитель, еще один в больнице, поврежден дом
Харьков атаковали БпЛА: погиб водитель, еще один в больнице, поврежден дом
24.07.2026, 21:45

Новости по теме:

25.07.2026
«Потому что «не лететь же обратно»: российский FPV-дрон убил доцента ХАИ
25.07.2026
Ракетный удар нанесли военные РФ по Балаклее — били по предприятию и домам
25.07.2026
Дергачи обесточены: утром прилетело по энергообъекту, есть пострадавшие
25.07.2026
Атаки дронов на авто в Харькове: второй водитель скончался в больнице
25.07.2026
Большинство штурмов военных РФ было на севере Харьковщины — Генштаб ВСУ


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Отец насиловал дочь с умственной отсталостью, их ребенок умер — приговор суда», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 25 июля 2026 в 11:49;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "К 12 годам лишения свободы приговорили жителя одного из сел Лозовского района, который систематически насиловал свою 16-летнюю дочь с умственной отсталостью.".