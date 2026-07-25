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«Потому что «не лететь же обратно»: российский FPV-дрон убил доцента ХАИ

Происшествия 13:00   25.07.2026
Елена Нагорная
«Потому что «не лететь же обратно»: российский FPV-дрон убил доцента ХАИ

Доцент кафедры инженерии программного обеспечения Национального аэрокосмического университета «ХАИ» Геннадий Симбирский погиб в результате удара российского FPV-дрона по автомобилю на трассе вблизи Пятихаток днем 24 июля.

Ректор университета Алексей Литвинов сообщил, что Геннадий Симбирский ехал в Харьков, когда в его машину влетел FPV-дрон.

«Тот, кто управлял дроном, прекрасно видел через оптоволокно гражданский автомобиль. Видел, что за рулем — пожилой человек. Но все равно атаковал. Зачем? Только чтобы убить. Потому что не было никакой военной цели. Был человек. Была уверенность в собственной безнаказанности, потому что «не лететь же обратно». Было обычное сафари на людей», — констатировал ректор.

Геннадий Симбирский всю свою жизнь посвятил ХАИ. Он был сыном профессора Дмитрия Симбирского, который также воспитал не одно поколение инженеров. У Геннадия Дмитриевича остались жена Ольга и около двадцати бездомных собак, которых семья приютила и о которых заботилась с начала полномасштабной войны.

«Невероятно добрый человек. Профессиональный, отзывчивый преподаватель, коллега, наставник. Всегда внимательный, взвешенный, интеллигентный. Именно таким его знали все, кому посчастливилось работать и учиться рядом», — вспоминают погибшего в вузе.

«Еще одно имя появится на черном мемориале возле главной проходной университета. И от этого стынет кровь. Потому что список наших погибших “хаевцев” уже почти в четыре раза длиннее, чем список павших работников и студентов ХАИ во Второй мировой войне», — подчеркнул Литвинов.

Напомним, два дрона ударили 24 июля по гражданским авто в Харькове. Первый «прилет» был в Киевском районе около 14:00. Медики пытались реанимировать водителя, но безуспешно — мужчина скончался в «скорой». Второй дрон ударил по автомобилю также в Киевском районе в 17:00 — водителя доставили в больницу. Утром 25 июля стало известно, что и 45-летний мужчина скончался.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 25 июля 2026 в 13:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Доцент кафедры инженерии программного обеспечения «ХАИ» Геннадий Симбирский погиб в результате удара российского FPV-дрона по автомобилю на трассе вблизи Пятихаток днем 24 июля.".