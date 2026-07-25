Новости Харькова — главное за 25 июля: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:33

Снова военные РФ провели миссии по инфильтрации возле приграничного села Артельное Купянского района и в самом Купянске — ISW

Как информирует американский Институт изучения войны, геолоцированные кадры за 23 и 24 июля фиксируют, как украинские военные наносят удары по российскому личному составу к северо-западу от Артельного (направление Великого Бурлука) после попытки проникновения противника.

Аналогичная ситуация зафиксирована и в Купянске. Видеозаписи от 23 июля свидетельствуют, что Силы обороны атаковали здание в городе, где засели российские военные после очередной попытки проникновения.

В Минобороны РФ заявили о якобы захвате поселков Захаровка (к юго-востоку от Волчанска) и Ивашкино (к северо-востоку от Великого Бурлука). ISW этой информации оценку не давал.

08:05

Утром россияне обстреляли Харьковский район

Громкие взрывы, которые слышали жители Малоданиловской громады, связаны с российскими ударами по территории соседней громады. В результате обстрелов часть населенных пунктов временно осталась без электроснабжения, сообщил Александр Гололобов.

07:51

Дважды в течение ночи объявляли воздушную тревогу в Харькове

Первая длилась с 00:47 до 02:51 из-за угрозы БпЛА неопределенного типа, вторая — с 02:53 до 05:40, из-за «Шахедов».

В 00:23, 03:02 и 04:07 Воздушные силы ВСУ информировали о беспилотниках на Харьковщине, в 00:48, 01:20, 01:51 и 02:33 — в направлении Харькова. А в 03:37 и 04:03 предупредили о пусках КАБов на регион.

О «прилетах» по Харькову ни начальник ХОВА Олег Синегубов, ни мэр Игорь Терехов не информировали.

По данным Воздушных сил, ночью россияне атаковали Украину двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 157 ударными БпЛА «Шахед» (в т.ч. реактивными), «Гербера», «Италмас» и дронами-имитаторами «Пародия». По состоянию на 07:30, одну из ракет сбили, а вторая не достигла цели, также приземлили 127 беспилотников.