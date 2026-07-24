Прикрывался амнезией: жителя Харьковщины отправили в тюрьму на 12 лет

52-летнего жителя Лозовой, который организовал подпольную нарколабораторию и наладил масштабный бизнес по изготовлению и сбыту психотропных веществ, приговорили к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Осенью 2022 года мужчина привлек к группировке двоих знакомых с опытом в этой сфере. По почте сообщники заказывали таблетки с псевдоэфедрином, а также химические компоненты — лабораторный йод и красный фосфор. Часть таблеток продавали «из рук в руки», а из остальных в квартире одного из фигурантов производили метамфетамин, известный как «винт», сообщают в областной прокуратуре.

Заказы принимали по телефону. Чтобы забрать товар, покупатели стучали в дверь квартиры с помощью условной комбинации. Деньги дельцы выводили через банковские карты и делили между собой.

Такую деятельность прекратили в июне 2023 года. В ходе обысков правоохранители изъяли большое количество таблеток с псевдоэфедрином, готовый метамфетамин, специальную посуду и химические реактивы.

В суде обвиняемый вину не признал. Он убеждал, что якобы лишь выманивал деньги у одного из сообщников, обещая «крышу» от правоохранителей, и просил переквалифицировать действия на мошенничество. Задержанный также заявлял, что из-за черепно-мозговой травмы имеет проблемы с памятью, а отсутствие у него черновых записей считает доказательством своей невиновности.

Несмотря на это, суд признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 311, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317 УКУ. Его приговорили к 12 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Сообщники ранее получили по 9 лет лишения свободы.

Как сообщала МГ «Объектив», дело водителя, который вечером 20 мая сбил насмерть в Харькове 18-летнего парня и тяжело травмировал 17-летнюю девушку, передали в суд. Предварительно установлено, что мужчина двигался со скоростью более 150 км/ч.