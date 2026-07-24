Авто перевернулось на крышу в центре Харькова (фото, видео)

24 июля в центре Харькова, на улице Сумской, произошло ДТП с «перевертышем».

Об этом сообщает корреспондент МГ «Объектив». На месте уже работают правоохранители. Официальной информации от ГУ Нацполиции в Харьковской области пока нет.

Напомним, смертельное ДТП произошло на Новоивановском мосту 22 июля, сообщали в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Предварительно установлено, что 35-летний водитель мотоцикла Yamaha наехал на 64-летнего пешехода. После этого мотоцикл потерял управление и столкнулся с электровелосипедом Kelb Bike. В результате аварии пешеход погиб на месте. Водители мотоцикла и электровелосипеда получили телесные повреждения. Обоих госпитализировали. Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего) УКУ.