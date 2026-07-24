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Авто перевернулось на крышу в центре Харькова (фото, видео)

Происшествия 12:21   24.07.2026
Елена Нагорная
Виктория Яковенко
Авто перевернулось на крышу в центре Харькова (фото, видео)

24 июля в центре Харькова, на улице Сумской, произошло ДТП с «перевертышем».

Об этом сообщает корреспондент МГ «Объектив». На месте уже работают правоохранители. Официальной информации от ГУ Нацполиции в Харьковской области пока нет.

Напомним, смертельное ДТП произошло на Новоивановском мосту 22 июля, сообщали в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Предварительно установлено, что 35-летний водитель мотоцикла Yamaha наехал на 64-летнего пешехода. После этого мотоцикл потерял управление и столкнулся с электровелосипедом Kelb Bike. В результате аварии пешеход погиб на месте. Водители мотоцикла и электровелосипеда получили телесные повреждения. Обоих госпитализировали. Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего) УКУ.

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Автор: Елена Нагорная, Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 24 июля 2026 в 12:21;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "24 июля в центре Харькова, на улице Сумской, произошло ДТП с «перевертышем».".