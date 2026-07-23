Хорошая новость для жителей поселка Заики в Харькове: транспорта станет больше

Транспортное обслуживание района поселка Заики в Харькове улучшат с 24 июля.

В течение дня на автобусном маршруте №83 введут дополнительные рейсы с заездом в поселок. Автобусы будут отправляться из Заик в 07:00, 07:42, 12:36, 14:46, 15:14 и 18:18, сообщили в пресс-службе горсовета.

Кроме того, в рабочие дни продлят время работы троллейбусного маршрута №27. Последние рейсы будут отправляться:

от проспекта Дзюбы — в 21:09 (от станции метро в направлении улицы Новый Быт — в 21:29);

от улицы Новый Быт — в 21:20 и 21:40 (от станции метро в направлении проспекта Дзюбы — в 21:30 и 21:50).

Как сообщала МГ «Объектив», движение троллейбусов на улицах Валентиновской и Барабашова в Харькове будет прекращено с 10:00 до 15:00 24 июля.